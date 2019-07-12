Петрів день 2019: ворожіння на судженого та здійснення бажання

У п'ятницю, 12 липня, церква відзначає свято первоверховних апостолів Петра і Павла.

Петрів день має свої обряди та заборони. Крім того, в народі вважають, що цього дня треба просити заступництва апостолів у певних сферах життя та діяльності. Молодь же вірила, що гадання на Петра й Павла допомагають здійснити бажання і навіть визначити судженого.

OBOZREVATEL зібрав інформацію про те, що просять в апостолів Петра і Павла, а також про ворожіння, які допоможуть втілити заповітну мрію і знайти другу половинку.

12 липня рибалки просять у Петра удачі в своїй справі pixabay

В народі вважали, що сьогодні треба молитися за зцілення від лихоманки та психічних розладів. Варто зазначити, що на Свято Петра і Павла рибалки моляться за успіх у своїй справі, адже саме апостола Петра вважають покровителем риболовів. Крім того, у нього просять про міцне здоров'я, добробут у родині та заступництво у справах. А ось в апостола Павла просять захисту у бізнесі та ділових починаннях.

На свято 12 липня молодь любила ворожити та проводити обряди на щастя. Так, вважалося, що на Петрів день сонце сяє всіма кольорами веселки, тому цього дня молодь намагалася вибігти на поле та виглядати сонце. Щастя чекає на того, хто побачить його різнокольорові переливи.

Дівчатам у Петрів день можна ворожити на судженого. Для того, щоб побачити уві сні свого обранця, треба зібрати 12 різних трав, перед сном покласти їх під подушку і, заплющивши очі, промовити "Дванадцять трав із полів – дванадцять різних юнаків! Хто мені суджений – покажися і на мене подивися".

На Петра і Павла також заведено "заплітати берізку". Для цього на молодій березі треба вибрати три листяні гілки, заплести їх у косу і зав'язати червоною стрічкою, при цьому загадати бажання. А через три дні прийти і перевірити. Якщо коса не розпустилася, і листя на ній не зів'яло, то бажання точно збудеться.

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