Останній дзвінок-2019: найкращі вітання для випускників

Зовсім скоро в багатьох українських школах пролунає останній дзвінок. Так, випускники востаннє одягнуть шкільну форму і відвідають навчальні заклади, в яких вони провели багато років.

Останній дзвінок в Україні для перших класів продзвенить 20-21 травня. Другі-восьмі класи попрощаються зі школою 23-24 травня, а старшокласники – 24 або 31 травня. OBOZREVATEL пропонує читачеві найкращі вітання з цим святом.

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Поздоровлення у віршах

Чомусь сьогодні шкільний нам дзвінок

З жалем дзвенить, ніби плаче струмок.

Певно, сумує наш рідний дзвінок,

Що не покличе вже нас на урок.

Разом з дзвінком сумуємо й ми,

З вами здружились, зріднилися ми.

Якось незвично, що вже на урок

Клас випускний ваш не кличе дзвінок.

Що ж, відлітайте ключем журавлиним –

В вирій життя школа нас проводжає.

Хай вам зірниця палає щаслива!

Від щирого серця добра вам бажаєм.

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Сьогодні ви зі світлою печаллю

Ступили всі через шкільний поріг...

Хай буде вам безмежний вальс прощальний

Провісником незвіданих доріг.

Якщо сили в дорозі покинуть,

Рідний дім, рідну школу згадайте...

Хай сюди всі думки ваші линуть -

І до нас ви частіш завітайте!

Нехай у домі вашім завжди буде світло,

Хай люди усміхаються привітно,

Нехай земля квітчає шлях до школи!

Здоров'я вам, надії та любові!

А ще вам - довгих літ і море квітів,

Хай кличуть вас осяяні дороги.

Сміливо йдіть, наші дорослі діти,

В шляхи життєві від шкільних порогів!

Як свято дитинства, кінчається казка,

Як стрічка кіно, обриваються сни,

І, не сподіваючись вже на підказку,

Проблеми вирішувать сам мусиш ти.

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Весняний ранок. Йдуть до школи діти –

Школярики великі та малі.

Останній дзвоник, то ж в руках є квіти.

А діти ці, немов весна Землі…

Дзвінок востаннє нині пролунає

Для тих, хто вже сьогодні випускник.

А інших всіх зі школи відпускає,

Зробивши старшими усіх на цілий рік.

У них канікули, свобода-воля!

Чарівне літо, річка, море, ліс!

І ти тепер, як вітер серед поля,

Хоч прямо мчи, а хоч лети навскіс!

Останній день у школі! Чи ж не свято!

Попереду походи, ігри, сміх.

Книжок нових і радості багато,

Та різних інших небувалих втіх.

Привітання з останнім дзвоником в прозі

Ось і пролунав для вас останній дзвінок, що сповіщає, що шкільні уроки закінчені, а попереду у вас нове, доросле життя, яка буде підносити вам свої уроки. Бажаємо вам стати здібними учнями, все схоплювати на льоту і бути завжди на плаву. А поки бажаємо успішної здачі іспитів, і нехай вам щастить.

Звучить останній дзвінок, дзвінок радості і одночасно печалі. Закінчено школу, попереду новий дорослий життєвий шлях. Бажаємо вам, щоб він був світлим і радісним, повним звершень і перемог. Будьте добрими, чесними, гідними людьми. Нехай з вами завжди будуть любов, везіння, добро і щастя.

Останній дзвоник: листівки

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