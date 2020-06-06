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6 червня • оновлено в 12:32
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Обряди на Трійцю: як залучити щастя й достаток

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У народі здавна були популярні різні обряди на Трійцю, якими намагалися залучити в свій дім здоров'я, щастя, достаток та уберегтися від зла. Також здійснювалися обряди, щоб привернути дощі та покращити урожай.

А після Трійці починався Русальний тиждень: за повір'ям, у цей час по землі ходили русалки. Щоб захиститися від нечистої сили, в селах влаштовували спеціальні "проводи" русалок, також їх всіляко намагалися задобрити. Детальніше про популярні на Зелені свята обряди читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Обряди на Трійцю

Обряди на Трійцю

Ілюстративне фото / Depositphotos

Обряди на кохання

Трійця, або Зелена неділя, здавна вважалася дівочим святом. Цього дня дівчата плели вінки і ворожили, кидаючи їх у річку.

Також до Трійці пекли коровай і роздавали його в лісі незаміжнім дівчатам. Шматочки такого короваю засушували і зберігали до весілля. За прикметою, замішані в тісто для весільного короваю, вони приносять в нову сім'ю любов і добробут.

Обряди на здоров'я в Трійцю

Роса, що випала в Трійцю, вважається дуже корисною для здоров'я й краси. Дівчатам рекомендується вмиватися нею, щоб зберегти молодість і привабливість.

Для цього потрібно встати на світанку, вдягти бавовняну або лляну сукню і походити та полежати на траві, щоб одяг просочився росою. Також потрібно вмити обличчя росою і при цьому сказати: "Свято Трійці Святої обдаровує красою: блиск в очах і волоссі, червоний відблиск на губах, шкіра оксамитова, а дума моя світла". Після цього дівчина повертається додому і висушує плаття. Його потрібно прибрати і вдягати в дні нездужання або хвороби.

Обряди на здоров'я на Трійцю

Обряди на здоров'я на Трійцю

AstroMeridian.ru

Обряд на сімейне щастя

На Трійцю для збереження сімейного щастя готували особливу яєчню. Для цього брали два яйця, знесені куркою в четвер, які символізували подружню пару. Солили яєчню виключно четверговою сіллю, приправляли зеленою цибулею, часником і петрушкою, які не можна було шинкувати. Смажили на круглій сковороді, а господиня повторювала над нею молитву.

Обряд на дощ

Щоб врятувати урожай від посухи, люди робили з трав і квітів букети, попередньо оплакуючи їх. У народі вірили, що политі сльозами трави, принесені до храму, зможуть випросити у Бога дощ. Гілки беріз вставляли в землю, і три дні не можна було їх прибирати, як і зелень в будинку.

Обряди на Трійцю: ворожіння на вінках

Обряди на Трійцю: ворожіння на вінках

culture.ru

Тиждень після Трійці

У Клечальний понеділок, другий день свята, священики після служби йшли на поля і читали молитви з проханням до Бога благословити врожай.

У вівторок після Трійці, Богодухів день, хлопці вибирали собі наречених. Дівчата "водили тополю" – найкрасивішу незаміжню дівчину в селі, вбрану вінками, стрічками, гілками. Зустріти "Тополю" вважалося дуже гарною прикметою. Цього дня в колодязях також освячували воду.

У Зелену середу жінки зустрічали русалок. Зелений четвер називався ще Русалчин Великдень. Цього дня наші пращури нічого не робили, а пекли паски-баби, фарбували яйця, влаштовували гуляння.

Захист від русалок

Вважалося, що в Русалчин Великдень русалки і мавки можуть набувати людської подоби та їсти звичайну їжу. Щоб відігнати їх, люди носили з собою оберіг – полин (Євшан-зілля) і любисток. Зіллям і запашними травами прикрашали і житло, встеляли ними підлогу.

Також для русалок і мавок (щоб грали й людей не чіпали) дівчата завивали вінки з тонких гілочок на живих березах у лісі, які зберігалися до проводів русалок.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про ворожіння на Трійцю і Духів день: як передбачити любов і заміжжя.

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Автор
Аліна Мельник
Тема
свята
Місце
Україна
Теги
церква релігія традиции свято
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