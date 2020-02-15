Обряди і ворожіння на Стрітення: як ворожити на кохання і залучити достаток

15 лютого православ'я відзначає одне з найдавніших своїх свят – Стрітення Господнє. Крім релігійного значення, Стрітення здавна вважалося символічною зустріччю зими і весни.

І хоча церква забороняє будь-які ритуали, замовляння і передбачення майбутнього, цього дня на Русі були дуже популярні обряди й ворожіння: в народі вірили, що всі пророцтва обов'язково збуваються. Як гадати на Стрітення і які обряди проводять у свято, – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Обряди і ворожіння на Стрітення Pinterest

Обряд для залучення сімейного щастя і достатку

З давніх-давен вважалося, що цей обряд відведе всі неприємності від сім'ї і привабить достаток на весь рік.

Так, уранці на Стрітення потрібно принести з церкви свяченої води. Її наливають у стакан і ставлять на стіл, застелений лляною скатертиною. По обидва боки від склянки потрібно запалити дві свічки.

Обряди і ворожіння на Стрітення Pinterest

Далі тричі слід прочитати молитву "Отче наш" і зробити три ковтки. Залишок води ділять на три частини і допивають у наступні три дні.

Обряд на очищення від гріхів і хвороб

Оскільки Стрітення Господнє вважається символічним приходом нового життя, цього дня завдяки спеціальному обряду намагалися очистити свою душу від гріхів.

Для проведення обряду потрібно вдягнутися у вільний одяг світлих кольорів. У тазик налити освяченої в храмі води і ретельно вмитися, вставши перед посудиною на коліна.

Після цього воду переливають у банку. До заходу потрібно вилити все на перехресті доріг.

Обряди і ворожіння на Стрітення Pinterest

Ворожіння на судженого

На Стрітення дівчата традиційно ворожили, намагаючись вгадати, хто з них скоро вийде заміж. Так, кожна пекла пампушки із здобного тіста.

Після заходу сонця дівчата збиралися в одній хаті і на край столу складали всі булки.

Обряди і ворожіння на Стрітення Pinterest

Потім впускали голодного пса і дивилися, чию пампушку він з'їсть першою: вважалося, що дівчина, яка спекла цю булку, раніше за інших стане нареченою.

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