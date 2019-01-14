Обрізання Господнє: історія і традиції свята

У понеділок, 14 січня, українці святкують Старий Новий рік, День Василя і Обрізання Господнє. Для християн обрізання немовляти Ісуса показує те, що він був людиною, а не безтілесним духом.

OBOZREVATEL розповість читачам, що категорично не можна робити в цей день.

Свято Обрізання Господнє було встановлено православною церквою в IV столітті. Згідно старозавітному закону, Син Божий на восьмий день після народження прийняв обрізання і йому дали ім'я Ісус. У єврейського народу цей обряд символізував той факт, що людина згодна підкорятися законам і вченню Божому.

Обрізання Господнє святкують 14 січня

У цей день в храмах України за традицією проходять богослужіння, куди і намагаються потрапити всі православні. Також 14 січня існує ряд заборон і обмежень:

не можна нікому відмовляти в допомозі і в прощенні;

заборонено лаятися і лихословити, а також думати про погане і ображати оточуючих словом чи ділом;

не можна давати грошей в борг і перераховувати дрібні гроші;

не рекомендується займатися вирішенням будь-яких фінансових питань;

не можна виносити з хати сміття;

не слід вимовляти слово "тринадцять".

Також відзначимо, що доброю прикметою вважається надіти нову річ 14 січня, тоді весь рік буде вдалим і щасливим.

Раніше OBOZREVATEL розповів про свято Василя Великого: історію і що прийнято робити в цей день, як правильно відзначати і посівати. Також OBOZREVATEL розповів про давні і надійні способи ворожіння на Старий Новий рік.

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