Новий рік до Юлія Цезаря: коли відзначали

Першого передавання 1 січня Новий рік відзначили в Римській імперії в 153 році до нашої ери: в цей день там зазвичай вступали на посаду консули.

А в 46 році до н.е. Юлій Цезар остаточно встановив початок року на 1 січня введенням власного, "юліанського" календаря. До цього римляни святкували Новий рік 1 березня. Як і коли проходило святкування в давнину в різних країнах, дізнавався OBOZREVATEL.

Так, в Стародавньому Римі під час святкування Нового року вшановували язичницького бога Януса, якого вважали покровителем входів, виходів і всіх початків.

На думку істориків, Новий рік є найдавнішим святом на планеті. Перші документальні згадки про нього датуються третім тисячоліттям до н.е., але експерти вважають, що насправді свято ще старше.

Вважається, що традиція відзначати Новий рік зародилася в Стародавній Месопотамії. У Вавилоні свято припадав на день весняного рівнодення: люди святкували пробудження природи і вшановували верховного бога Мардука.

Відзначали Новий рік 12 днів, влаштовуючи веселі карнавали, маскаради і ходи. Святкування починалося в кінці березня, після прибуття води в Тигр і Євфрат і початку землеробських робіт. Працювати в ці дні було не можна.

Згодом традицію святкувати Новий рік у месопотамців запозичили Стародавні Греція, Рим, Єгипет та інші держави.

Стародавні греки відзначали Новий рік у день літнього сонцестояння – 22 червня. Свято було присвячено богу виноробства Діонісу.

У Стародавньому Єгипт е багато століть з липня по вересень відзначали розлив річки Ніл, що символізувало початок нового посівного року. В цей час вода в річці вважалася наділеною чудодійними властивостями, тому нею єгиптяни наповнювали свої судини "святою водою", вірячи, що вона змиває все старе.

Крім того, саме тоді з'явився звичай влаштовувати нічні розваги і дарувати подарунки один одному.

У Стародавньому Китаї Новий рік відзначали більше трьох тисяч років тому. Святкування тривали цілий місяць. Назва китайського Нового року – Чуньцзе – перекладається як "Свято весни", а настає він у другу молодик після зимового сонцестояння, тобто в період від 17 січня до 19 лютого.

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