Новий рік 2021: рік кого за східним календарем та яким буде

Новий, 2021 рік, згідно зі східним календарем, є роком Білого Металевого Бика.

Він другий у списку східних знаків, що йде за Щуром. Який його символ, у чому краще зустрічати та яким буде 2021-й, читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Китайський новий рік починається в другий молодик після зимового сонцестояння. Тому рік Білого Металевого Бика настане не 1 січня, а 12 лютого 2021 року о 21:05.

Триватиме він до 30 січня 2022 року. У Китаї Новий рік відзначають два тижні, щоб висловити повагу прийдешньому знаку та завоювати його прихильність.

На зміну Білому Щурові прийде неквапливий, впевнений у собі, працьовитий Бик. Це другий знак у списку східних знаків. Він мав бути першим, але через свою прямолінійність і чесність поступився верткому і хитрому Щурові.

Як оповідає давня легенда, до Будди прибули 12 тварин, першим з яких був саме Бик. Однак його випередив спритний Щур, за що був винагороджений Буддою. Його було призначено першою зі священних тварин, які отримали владу над світом протягом цілого року.

На відміну від неспокійного і насиченого року Щура, рік Білого Металевого Бика, за прогнозом астрологів, має бути більш мирним, спокійним і розміреним. Холодний розрахунок і цілеспрямованість цього знака допоможуть владнати негаразди, влаштовані Білим Щуром, і звільнити місце для нового життя.

Рік Бика буде сприятливим для продуктивної роботи в різних сферах і заробляння грошей: варто попрацювати, щоб заслужити прихильність цього знака і бути гідно нагородженим.

Також 2021 рік буде гарним для створення сім'ї, будівництва дому. Він підходить для початку нового бізнесу, особливо пов'язаного із землею. Капіталовкладення обіцяють бути вигідними і успішними.

Люди, що народилися в рік Бика, багато в чому мають якості цього знака: міцне здоров'я, завзятість, цілеспрямованість, вони спокійні й не бояться труднощів. Якщо все ж роздратувати Бика, кривдникові не позаздриш – Бик страшний у своїй люті. Тому з ним краще не сперечатися і не злити його.

Бик вважається дбайливим сім'янином, але водночас владною натурою і беззаперечним господарем дому. Він консервативний і авторитарний, його складно в чомусь переконати. А потужна стихія металу в 2021 році посилить цю якість у рази.

Багатьом Бик здається нудним і похмурим. Але при ближчому спілкуванні стають очевидними високий інтелект та інші цікаві якості людей, народжених під цим знаком.

Щоб задобрити символ року, астрологи рекомендують зустрічати 2021 рік в одязі його улюблених кольорів. Так, підійде білий, сріблястий, зелений, синій, чорний, солом'яний з підібраними до них металевими прикрасами.

Категорично не рекомендується надягати червоний колір – це символ агресії для Бика.

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