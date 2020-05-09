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9 травня • оновлено в 07:42
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Найкращі пісні українською до Дня матері 2020. Відео

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В Україні у другу неділю травня традиційно святкується одне з головних родинних свят – День матері, який в 2020 році випав на 10 травня. Також цей день відзначають і в багатьох інших країнах світу.

Вперше офіційне святкування Дня матері в Україні було введене указом президента в 1999 році, після чого свято стало одним з найулюбленіших в країні. У цей день прийнято не просто готувати подарунки для мам, а й оточувати їх турботою та увагою.

День матері 2020

День матері 2020

Прямий

Так, поки дорослі забезпечують мам матеріальними подарунками, діти – балують своїх улюблених матусь милими малюнками, листівками або навіть віршами.

Порадувати найріднішу людину в світі можна і вивчивши красиву українську пісню про маму. Якщо ж спів – не ваш фах, просто відправте мамі відео з піснею.

OBOZREVATEL зібрав найніжніші українські пісні про маму у виконанні зірок минулого і сучасних виконавців.

Квітка Цісик – Рідна мати моя

Ніна та Антоніна Матвієнко – Любій матусі

Назарій Яремчук – Чуєш, мамо

Оксана Білозір – Ніби вчора, рідна мамо

Скрябін – Мам

Тіна Кароль – Материнська любов

ТІК – Для мами

Таісія Повалій – Пісня про матір

Олег Винник - Мати каже правду

Олександр Пономарьов - Мaмi (Я вдома)

Раніше OBOZREVATEL писав, в чому сенс Дня матері та як його святкують в Україні.

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Теми
свята День матері
Особи
Олег Винник Таїсія Повалій Оксана Білозір Тіна Кароль Тоня Матвієнко Ніна Матвієнко Олександр Пономарьов Кузьма Скрябін
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