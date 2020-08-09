Молитви Пантелеймону Цілителю: про зцілення, про здоров'я, при духовних хворобах

У неділю, 9 серпня, відзначається День Пантелеймона Цілителя – святого великомученика, який за життя був безмездним лікарем і зцілював хворих силою молитви.

Святий Пантелеймон вважається покровителем лікарів, хворих, а також військових. Йому моляться про зцілення як тілесних, так і духовних ран. До свята OBOZREVATEL публікує молитви, з якими прийнято звертатися до святого.

Молитва про зцілення до святого Пантелеймона

Ця молитва про зцілення від хвороби читається від імені самого хворого.

О великий угодниче Христов, страстотерпче и врачу многомилостивый, Пантелеймоне! Умилосердися надо мною, грешным рабом, услыши стенание и вопль мой, умилостиви небеснаго, верховнаго врача душ и телес наших, Христа Бога нашего, да дарует ми исцеление от недуга, мя гнетущаго, приими недостойное моление грешнейшаго паче всех человек, посети мя благодатным посещением, не возгнушайся греховных язв моих, помажи тыя елеем милости твоея и исцели мя; да здрав сый душею и телом, остаток дней моих, благодатию Божиею, возмогу провести в покаянии и угождении Богу и сподоблюся восприяти благий конец жития моего. Ей, угодниче Божий! Умоли Христа Бога, да предстательством твоим дарует здравие телу моему и спасение души моей. Аминь!

Подячна молитва до святого Пантелеймона

Святый великомучениче, целителю и чудотворче Пантелеймоне, всеизрядный угодниче Божий и молитвенниче присный христиан православных!

Достойно наречен еси Пантелеймоном, еже есть всемилостивый, яко приняв от Бога благодать молитися за ны и болезни целити, ты богатно подаеши всем, к тебе притекающим, различная исцеления и вся к жизни временней и ко спасению потребная.

Сего ради и мы, недостойнии, сподобившеся твоея милости, паки пред святою твоею иконою прибегаем к тебе, и прославляюще тя, яко искренняго угодника Божия, нашего же вернаго молитвенника и исцелителя, усердие благодарим тя и Подателя всех благ Господа Бога нашего о великих благодеяниих, от Него тобою нам бывших.

Приими убо милостивно малое сие молитвенное благодарение наше, зане не имамы ино что по достоянию воздати тебе, и прочее время живота нашего не лиши нас, немощных и грешных, твоея помощи и молитвеннаго ходатайства у Господа Бога нашего, Ему же подобает всякая слава, благодарение и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Святий Пантелеймон вважається покровителем лікарів, хворих, а також військових Фото: pravoslavnye-molitvy.ru

Молитва до Пантелеймона Цілителя про здоров'я

Святый великомучениче и целебниче Пантелеймоне! Моли Бога о нас (имена) и не допусти долее оставаться в нас болезням, коими болим душею и телом! Исцели те язвы и струпы, кои причинены нам страстями нашими.

Болим мы леностию и расслаблением – исцели ны. Болим влечением и пристрастием к земным предметам – исцели ны. Болим, о святый Пантелеймоне! Болим забывчивостию: о деле спасения, о наших грехах и немощах, о наших обязанностях – исцели ны.

Болим злопомнением, гневливостию, ненавистничеством – исцели, о целебниче Свято-Афонский и всемирный. Болим зависитию, гордостию, надменностию, превозношением, при всей скудости и непотребстве – исцели ны. Болим многими и разными припадками плотоугодия: чревоизлишеством, невоздержанностию, многоядением, сластолюбием – исцели ны.

Болим сонливостию, многословием, празднословием, осудливостью – исцели ны, о святый Пантелеймоне! Болят наши очи греховными воззрениями, болят наши уши слушанием пустословия, злоречия, наветов – исцели ны.

Болят руки нерасположением к молитвенному воздеянию и к подаянию милостыни – исцели ны. Болят наши ноги нежеланием поспешно идти в храм Господень и стремлением к хождениям по стогнам и к посещениям домов мирских – исцели ны.

Болит, зело болит язык наш, уста наши: пустословием, празднословием, злоречием, отвращаясь от молитвословий и славословий, или произнося их небрежно, рассеянно, без внимания, без понятия – исцели ны, о милостиве!

От главы до ног болим мы: болит в нас разум непонятливостию, неразумностию и безумием; болит в нас воля, отвращаясь от святых занятий и стремясь к делам вредным и богопротивным; болит в нас память, забывшая наши прегрешения и содержа в себе неутратно согрешения и оскорбления ближних наших; болит в нас воображение, не умея и не желая живо представить нам нашу смерть, вечную муку грешных, блага Царствия Небесного, Божий гнев, крестные страдания Христовы, Его распятие – исцели ны, о святый Пантелеймоне!

Все в нас болит. Немоществует и душа наша вся со всеми ее силами и способностями. Немоществует и тело наше все со всеми его членами. Исцели ны, о святый Пантелеймоне, Целебниче безмездный и любвеобильный Врачеватель, слуга Пресвятыя Богородицы, и не оставь наше окаянство в толицех недугах и в толицей немощи: да исцелясь твоею благодатию, прославлю Пресвятую Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа и Пресвятую Богородицу, тебе на служение болящим посылающую, и возблагодарю твою, о святый Пантелеймоне, цельбоносную святыню во веки. Аминь.

Молитва до святого Пантелеймона при всіх хворобах душевних і тілесних

О великий Христов угодниче и преславный целебниче, великомучениче Пантелеймоне, душею на небеси престолу Божию предстояй и триипостасныя Его славы наслаждаяйся, телом же и ликом святым на земли в божест­венных храмах почиваяй и данною ти свыше благодатию различная источаяй чудеса! При­зри милостивым твоим оком на предстоящия люди и честней твоей иконе умильно моля- щияся и просящия от тебе целебныя помо­щи и заступления, простри ко Господу Богу нашему теплыя молитвы и испроси душам нашим оставление согрешений. Се бо мы, за беззакония наша не смеющие возвести очес наших в высоте небесней, ниже вознести глас молебный к Его в Божестве неприступней славе, сердцем сокрушенным и духом сми­ренным тебе ходатая милостива ко Владыце и молитвенника за ны грешныя призываем, яко ты приял еси благодать от Него недуги отгоняти и страсти исцеляти. Тебе убо про­сим: не презри нас недостойных, молящихся тебе и твоей помощи требующих; буди нам в печалех утешитель, в недузех лютых страж­дущим врач, напаствуемым скорый покрови­тель, очесы недугующим прозрения податель, ссущим и младенцем в болезнех готовейший предстатель и исцелитель; исходатайствуй всем вся, яже ко спасению полезная, яко да твоими ко Господу Богу молитвами получивше благодать и милость, прославим всех благих источника и дарователя Бога, единаго в Троице Святей славимаго, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

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