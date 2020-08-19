Молитва в Яблучний Спас: як звертатися до Бога в Преображення Господнє

Православні віряни 19 серпня святкують Преображення Господнє. Це велике християнське свято присвячене диву, яке явив Ісус Христос на горі Фавор: постав перед трьома своїми учнями в тому образі, який чекав на нього після воскресіння.

У народі свято відоме під назвою Яблучний Спас. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, яку молитву варто читати цього дня.

Преображення Господнє: як молитися в свято

Щоб нашу молитву було почуто, вона має бути щирою, йти від чистого серця. Обов'язково слід покаятися, з вірою в допомогу і велич Бога.

В Преображення Господнє віряни прославляють Бога і дякують вищим силам. У молитві просять про захист Господа Бога, наставлянні на шлях істинний, очищення від гріхів, про зміцнення віри і вигнання злості з серця.

Молитва в Преображення Господнє

Господи Иисусе Христе, Боже наш, во Свете живый неприступнем, Сияние сый Славы Отчия и Образ Ипостаси Его! Егда прииде исполнение времен, Ты за милосердие неизреченное к падшему роду человеческому Себе умалил еси, зрак раба приял еси, смирил еси Себе, послушлив бысть даже до смерти. Обаче прежде Креста и вольныя страсти Твоея на горе Фаворстей преобразился еси в Божественней Славе Своей пред святыми Твоими ученики и Апостолы, мало скрыв плоти восприятие, да егда Тя узрят распинаема, и смерти предаваема, уразумеют убо страдание Твое вольное и Божество. Даруй же и нам всем, пречистыя Плоти Твоея Преображение празднующим, чистым сердцем и нескверными умы взыти на Святую гору Твою, в селения святыя славы Твоея, идеже глас чист празднующих, глас несказаннаго радования, да тамо купно с ними лицем к лицу узрим Славу Твою в невечернем дни Царствия Твоего, и со всеми святыми, от века Тебе благоугодившими прославим Всесвятое имя Твое со Безначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом ныне и присно и во веки веков.

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