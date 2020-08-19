Молитва в Яблучний Спас: як звертатися до Бога в Преображення Господнє

Преображення Господнє належить до двунадесятих свят (найважливіших після Великодня). Фото: sanovnikat.com
Православні віряни 19 серпня святкують Преображення Господнє. Це велике християнське свято присвячене диву, яке явив Ісус Христос на горі Фавор: постав перед трьома своїми учнями в тому образі, який чекав на нього після воскресіння.
У народі свято відоме під назвою Яблучний Спас. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, яку молитву варто читати цього дня.
Щоб нашу молитву було почуто, вона має бути щирою, йти від чистого серця. Обов'язково слід покаятися, з вірою в допомогу і велич Бога.
В Преображення Господнє віряни прославляють Бога і дякують вищим силам. У молитві просять про захист Господа Бога, наставлянні на шлях істинний, очищення від гріхів, про зміцнення віри і вигнання злості з серця.
Господи Иисусе Христе, Боже наш, во Свете живый неприступнем, Сияние сый Славы Отчия и Образ Ипостаси Его! Егда прииде исполнение времен, Ты за милосердие неизреченное к падшему роду человеческому Себе умалил еси, зрак раба приял еси, смирил еси Себе, послушлив бысть даже до смерти. Обаче прежде Креста и вольныя страсти Твоея на горе Фаворстей преобразился еси в Божественней Славе Своей пред святыми Твоими ученики и Апостолы, мало скрыв плоти восприятие, да егда Тя узрят распинаема, и смерти предаваема, уразумеют убо страдание Твое вольное и Божество. Даруй же и нам всем, пречистыя Плоти Твоея Преображение празднующим, чистым сердцем и нескверными умы взыти на Святую гору Твою, в селения святыя славы Твоея, идеже глас чист празднующих, глас несказаннаго радования, да тамо купно с ними лицем к лицу узрим Славу Твою в невечернем дни Царствия Твоего, и со всеми святыми, от века Тебе благоугодившими прославим Всесвятое имя Твое со Безначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом ныне и присно и во веки веков.
Раніше OBOZREVATEL розповідав, що не можна робити в Преображення Господнє 19 серпня: традиції і прикмети в Яблучний Спас.
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