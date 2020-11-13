Міжнародний день сліпих: історія і традиції свята

У п'ятницю, 13 листопада, відзначається Міжнародний день сліпих. Так, цього дня в 1745 році у Франції народився Валентин Гаюї – знаменитий педагог, який заснував у Парижі і Санкт-Петербурзі перші кілька шкіл і підприємств для незрячих.

Ця дата за рішенням ВООЗ послужила для заснування Дня сліпих, головна мета якого – привернути увагу до проблем тих, хто назавжди втратив зір. Детальніше про свято читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Міжнародний день сліпих (International Day of the Blind) покликаний привернути увагу світової спільноти до тих, хто втратив зір і потрапив у важку життєву ситуацію.

Так, за даними ВООЗ, у світі налічується близько 2,2 мільярда людей з порушеннями зору, з них 36 мільйонів – повністю сліпі.

У День сліпих по всьому світу проходять заходи, метою яких є привернення уваги до слабким зором і людей, що його втратили, а також створення кращих умов для участі таких людей у житті суспільства.

Валентин Гаюї – благодійник, педагог, творець перших шкіл для сліпих, автор рельєфного алфавіту, попередник Луї Брайля (автора шрифту для незрячих, що використовується в усьому світі).

У 1784 році в Парижі Гаюї на власні кошти і в своєму особистому домі відкрив першу в історії школу для сліпих дітей "Майстерня трудящих сліпих". Він навчав незрячих за допомогою придуманого ним шрифту "унціала".

1806 року Валентин Гаюї на запрошення імператора Олександра I прибув до Санкт-Петербурга, де заснував Інститут робочих сліпих – перший у Росії дитячий навчально-виховний заклад.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені наблизилися до створення ліків від сліпоти. Медична школа Університету Меріленда виділила стовбурові клітини в районі зорового нерва, який передає сигнали від очей до мозку