Міжнародний день дружби-2019: оригінальні привітання та листівки

У вівторок, 30 липня, Україна та світ відзначають Міжнародний день дружби.

Резолюцію про проведення свята Генеральна Асамблея ООН ухвалила в 2011 році. Але не дивлячись на те, що воно досить молоде, щороку до його відзначення долучається все більше людей.

Дружба – це чудове й одне з найважливіших почуттів. Її значущість у житті дуже висока, адже так приємно мати поряд людину, з якою можна і посміятися, і поплакати, і бурхливо подискутувати, а потім ще й потанцювати. Хто як не справжні друзі, прийдуть першими, щоб розділити радісні моменти і підтримати у негараздах.

Саме тому, з нагоди свята, OBOZREVATEL підготував яскраві картинки та привітання у віршах і прозі, які стануть приємним сюрпризом для вірних друзів.

Листівки з Днем дружби pixabay

Як привітати подругу

Бажаю бути гарною,

Яскравою, стрункою,

Щоб хлопців усіх вабила

Чарівністю й красою.

Щоб на руках носили,

На "Бентлі" щоб катали,

Та від душі щоранку

Щоб квіти дарували.

Щоб були завжди грошики

На суконьку та сумку,

На чобітки хороші

Та безліч подарунків!

Привітання з Днем дружби pixabay

Нехай трояндою твоя краса розквітне,

Хай радісні думки не полишають ні на мить,

Нехай життя тебе дивує колоритне.

І хай тобі в усьому таланить!

Моя ти подруго! Сьогодні лиш для тебе

Цей день ясний, і гості, і слова,

І у гаю веселий чутно щебет,

І гріє присмак терпкого вина.

Хай не вичерпується успіху струмок,

Нехай тече твоя ріка натхнення.

Хай доля шле достатку — як зірок.

І Божого тобі благословення!

Привітання з Днем дружби 2019 pixabay

Нехай радісно світяться очі,

Нехай серце не знає турбот.

Я бажаю тобі все, що хочеш,

Досягай у всіх справах висот.

Будь завжди працьовита та щедра,

Не марнуй зазря часу, живи.

Нехай доля тобі, безсумнівно,

Дасть веселі та сонячні дні!

День дружби 2019 pixabay

Як привітати друга

Хай щастя заходить до тебе щоденно,

Щоб ти не втомився у справах буденних,

Зі смаком кохання собі обирав,

Любив до нестями й себе шанував.

Хай модні курорти завжди зустрічають,

На добру роботу тебе надихають,

Щоб все, що хотів, ти одразу придбав,

Ні в чому потреби ніколи не мав.

Нехай "за феншуєм" все буде в житті,

Друже мій, ось що я бажаю тобі!

Google Images

Бажаю тобі завжди радісно жити,

Легко працювати, відверто любити,

Не мати проблем, усі гори звертати,

Завжди бути першим та перемагати,

Щодня молодіти та сил набиратись,

Та перед жінками завжди красуватись!

Google Images

Привітання з Днем друзів у прозі:

Вітаю з Днем друзів і хочу побажати, щоб у твоєму житті завжди поруч були ті самі люди, яких сміливо можна назвати друзями, які разом із тобою розділять радість і перемогу, не відвернуться від тебе в тяжкі хвилини і час життєвих негараздів, які підбадьорять, якщо стане раптом нудно, які додадуть впевненості в собі, якщо у тебе виникнуть сумніви, і які завжди будуть з тобою на одній хвилі. Бажаю міцної дружби і взаєморозуміння з близькими людьми!

Сьогодні чудове свято – День друзів! І я хочу привітати з ним вас, мої хороші! Спасибі, що ви зі мною завжди на зв'язку і в потрібну хвилину поруч. Бажаю вам безхмарного настрою, радості і щастя на всі часи. Великих успіхів, подвигів і досягнень. Нехай все в житті складається неймовірно чудово!

Вітаю з Днем друзів! Нехай у житті поруч завжди буде друг, здатний вислухати, допомогти і підтримати. Щоб ви не знали тяжкості самотності і будь-яку подію, радісну і сумну, могли розділити зі справжніми друзями.

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