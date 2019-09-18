Михайлове чудо 2019: що категорично не можна робити в цей день

19 вересня православні відзначають свято – Михайлове чудо на честь архангела Михаїла.

Цього дня прийнято молитися і ставити свічку в церкві за архістратига, який вважається захисником людей від усіх негараздів. OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, що це за свято, і які існують заборони в цей день.

Михайлове чудо – історія

Архангел Михаїл pinterest

За легендою, християнину Архипу наснилося, що дочка знову набуде зрячою, якщо поп'є з джерела. Коли пророцтво збулося, він побудував на цьому місці храм на честь Архістратига Михаїла. У результаті туди почали ходити як віряни, так і невіруючі з усієї округи.

Язичники ополчилися проти святого місця і влаштували змову. Вони збиралися поєднати дві річки в одну, щоб затопити святе місце. Архип через це став молитися архангелу, і той почув праведника. Він з'явився на землю, вдарив мечем по горі, створивши там отвір, і направив воду на язичників, врятувавши храм.

Архангел Михаїл із мечем

Що категорично не можна робити на Михайлове чудо

Не можна виконувати важку фізичну роботу, інакше будуть неприємності.

Не можна сваритися та сперечатися, інакше все повернеться із потрійною силою.

Заборонено викидати залишки їжі. Краще нагодувати тварин або бездомних.

Інші назви цього свята: Чудо архістратига Михаїла; чуди; Михайло-чудо; Михайлівські морози; Михайлівські ранки; Перша братчина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, цього дня також прийнято гадати. У народному календарі описано обряд для дівчат на нареченого.

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