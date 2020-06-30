Мануйло і Савелій: небезпечні повір'я та прикмети на 30 червня

У вівторок, 30 червня, відзначається народне свято Мануйло та Савелій. Церква цього дня вшановує пам'ять трьох братів – Мануїла, Савела та Ісмаїла.

У народі день вважався недобрим: за повір'ям, у цей час до хатин підходила нечиста сила, щоб заморити людину. Детальніше про свято, його історію та традиції розповідає OBOZREVATEL.

Історія свята

За переказами, брати Мануїл, Савел та Ісмаїл були родом з сім'ї знатного перса-язичника, а мати їхня була християнкою. У своїй вірі вона виховала й синів.

Коли брати були вже дорослими, їх відправили посланниками до імператора Юліана до Рима. Прийняли братів добре, але коли вони відмовилися брати участь у язичницькому святі, це розлютило імператора. За відмову зректися своєї віри Мануїла, Савела та Ісмаїла піддали тортурам, а потім обезголовили.

Святі мученики Мануїл, Савел та Ісмаїл stsl.ru

Мануйло і Савелій: традиції

З давніх-давен на Мануйла і Савелія влаштовували ярмарки та народні гуляння, на берегах річок і озер розводили багаття, готували різні страви з яєць, щоб кури неслися краще.

Казали, що на Мануйла сонце "застоюється", опускаються злі білі тумани. День називали недобрим: за повір'ям, до хатин у цей час підходила нечиста сила, щоб заморити людину.

Від імені Мануйло пішли ще два прізвиська – Маниха та Манья. Вважалося, що так звали злу бабцю та її доньку, які ходили цього дня по селах і зазивали людей у ліси, а потім віддавали їх лісовику. Манья ж кликала дівчат до річки за білим лататтям, щоб затягнути на дно.

На Мануйла традиційно влаштовували гуляння на природі, палили багаття Ілюстративне фото / Pixabay

Що не можна робити на Мануйла

Вважалося, що на Мануйла можна було почути чийсь голос "Вийди за ворота! Дай мені твого сну (або вогню)". Категорично не можна було виконувати такі прохання, щоб не накликати мор на двір.

Також цього дня боялися білих корів, які раптово з'являлися біля воріт. Їх ні в якому разі не можна було пускати на двір: вважалося, що це нечисть намагається потрапити до хліву до інших корів. Якщо задумане у злої сили не вдавалося, вона псувала все молоко.

30 червня вважався поганим днем, у народі боялися видінь Ілюстративне фото / Pixabay

Прикмети на 30 червня

На заході небо багряне – погода зіпсується, а вітер посилиться.

Душно на світанку – день буде непогожим.

Увечері в небі веселка – в наступні дні буде гарна погода.

Горобці нахохлились – до сильного дощу.

Багато опадів – до сніжної зими.

Червоний місяць у нічному небі – до дощу.

Гроза на Мануйла обіцяє багатий урожай.

Спалахи на небі далеко – до гарних жнив.

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