Маковея 2020 в Україні: що святити в церкві і як зібрати букет "маковійчик". vuuzletvukraine.com

За традицією на службу в храм на Медовий спас, який в 2020 році відзначається 14 серпня, необхідно взяти баночку меду нового врожаю, мак і воду.

Про це повідомило Радіо ТРЕК. Освячений мед заведено залишати у церкві як милостиню.

Також 14 серпня в Медовий спас освячують букети-обереги. Їх називають маковійчиками.

Як збирати букет на Маковея

Цей букет складається з польових трав і квітів: калини, соняшника, материнки, волошки, чорнобривців, м'яти, буркуна, колосків вівса, полину і обов'язково макових голівок.

В давнину вірили, якщо квіти з такого букета вплести у волосся, вони будуть залишатися густими і пишними.

Кожен елемент маковійчика має символічне значення.

Полин - талісман від всілякої напасті;

волошка – дарує мир усій родині;

сонях – втілює небесне світило;

головки маку – нагадування про Великих мучеників.

Що святити в церкві

Вважається, що вода на Медовий спас володіє цілющою силою, тому на свято в храмах проходить мале водосвяття. Тож на службу в церкву варто взяти баночку з водою, щоб її освятити.

Існує простий рецепт здоров'я, пов'язаний із Медовим спасом: після освячення святкових продуктів, потрібно з'їсти ложку меду і запити трьома ковтками освяченої води. Тоді хвороби будуть не страшні.

Що робити з маковійчиком

Викидати освячені маковійчики категорично не можна, їх варто покласти біля ікон, оскільки ці букетики слугують оберегом для господарів дому.

За образами вони зберігаються аж до весни. Наші пращури вірили у магічну силу такого букету і часто обсипали ним власну оселю, щоб нечиста сила йшла геть. Також освячені головки маку клали під подушки дітям, щоб їхній сон був спокійним.

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