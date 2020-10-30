Кулькову ручку було запатентовано 132 роки тому: 7 цікавих фактів про винахід
Рівно 132 роки тому, 30 жовтня 1888 року, Джон Лауд (США) першим в історії запатентував принцип дії кулькової ручки.
Примітно, що перші кулькові ручки були вироблені на замовлення Військово-повітряних сил Великобританії, оскільки звичайні пір'яні протікали в літаках від зниження атмосферного тиску. Найцікавіші факти про винахід – далі в матеріалі OBOZREVATEL.Цікаві факти про кулькову ручку
Сучасну кулькову ручку винайшов журналіст з Угорщини Ласло Біро в 1931 році. Він запатентував її 1938 року. В Аргентині, де журналіст жив багато років, такі ручки називають на честь нього "біромами".
У вільний продаж кулькові ручки вперше надійшли 1945 року в Нью-Йорку за ціною 12 доларів. За ними вишикувалася величезна черга, до місця продажу було направлено сотні поліцейських.
Кулькові ручки є одним з найпопулярніших товарів. Щосекунди в світі продається не менше 125 штук.
Найдорожча кулькова ручка – Montegrappa, виготовлена з платини. Її вартість – 1 мільйон доларів.
До СРСР кулькові ручки прийшли в кінці 1960-х років. Спочатку в радянських школах учням молодших класів забороняли користуватися цим винаходом: вважалося, що з такою ручкою неможливо виробити правильний і гарний почерк.
Кулькові ручки використовують 92% землян. І лише 8% можуть обходитися без них.
Існує окремий вид мистецтва – малюнки кульковою ручкою: в мережі можна знайти вражаючі своєю реалістичністю творіння.
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