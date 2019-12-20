Кольори Нового року-2020: названо тренди святкового декору

Ключовими кольорами новорічного декору в сезоні 2019/2020 стали світлі відтінки. Серед них – сріблястий, золото і класичний білий колір.

Такий тренд задала міжнародна виставка Christmasworld, яка щорічно проходить у Франкфурті-на-Майні, розповіла в ефірі ObozTV українська декораторка Вікторія Рибалко.

За її словами, перераховані вище світлі кольори добре поєднувати з густими темно-червоними тонами.

"Не втрачають популярності рубіновий і насичений винний відтінок. Це два напрямки, в яких варто прикрашати ялинку в цьому році", – порадила Рибалко.

Експертка додала, що не потрібно сліпо дотримуватися модною палітри: краще фантазувати і підбирати прикраси з урахуванням власних смаків і обраного стилю.

Тренди 2019/2020 на міжнародній виставці Christmasworld christmasworld.messefrankfurt.com

Тренди 2019/2020 на міжнародній виставці Christmasworld christmasworld.messefrankfurt.com

Тренди 2019/2020 на міжнародній виставці Christmasworld christmasworld.messefrankfurt.com

Тренди 2019/2020 на міжнародній виставці Christmasworld christmasworld.messefrankfurt.com

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