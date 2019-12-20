Головна Новини
20 грудня • оновлено в 13:31
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ свята

Кольори Нового року-2020: названо тренди святкового декору

1.1т
Читати матеріал російською

Ключовими кольорами новорічного декору в сезоні 2019/2020 стали світлі відтінки. Серед них – сріблястий, золото і класичний білий колір.

Такий тренд задала міжнародна виставка Christmasworld, яка щорічно проходить у Франкфурті-на-Майні, розповіла в ефірі ObozTV українська декораторка Вікторія Рибалко.

Новини
Новий рік 2020: які прикмети віщують щастя і достаток

За її словами, перераховані вище світлі кольори добре поєднувати з густими темно-червоними тонами.

"Не втрачають популярності рубіновий і насичений винний відтінок. Це два напрямки, в яких варто прикрашати ялинку в цьому році", – порадила Рибалко.

Експертка додала, що не потрібно сліпо дотримуватися модною палітри: краще фантазувати і підбирати прикраси з урахуванням власних смаків і обраного стилю.

Тренди 2019/2020 на міжнародній виставці Christmasworld

Тренди 2019/2020 на міжнародній виставці Christmasworld

christmasworld.messefrankfurt.com

Тренди 2019/2020 на міжнародній виставці Christmasworld

Тренди 2019/2020 на міжнародній виставці Christmasworld

christmasworld.messefrankfurt.com

Тренди 2019/2020 на міжнародній виставці Christmasworld

Тренди 2019/2020 на міжнародній виставці Christmasworld

christmasworld.messefrankfurt.com

Тренди 2019/2020 на міжнародній виставці Christmasworld

Тренди 2019/2020 на міжнародній виставці Christmasworld

christmasworld.messefrankfurt.com

До Нового 2020 року OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з цікавими тематичними добірками:

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Читайте всі новини по темі "Новий рік" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Наталія Глазова
Теми
Новий рік Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Теги
Новий Рік-2020 Новорічна ялинка
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги