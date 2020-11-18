Коли Великдень 2021 в Україні: дата свята

Великдень 2021 року в православних доводиться на 2 травня. В Україні Світле Христове Воскресіння є державним святом і вихідним днем, тому наступний після нього день, понеділок 3 травня, також буде неробочим.

Великдень – найбільше і найсвітліше християнське свято, яке присвячено радості воскресіння Спасителя Ісуса Христа, розп'ятого на хресті за гріхи людей.

Дата свята не є фіксованою і змінюється з року в рік. Найпростіший спосіб дізнатися її – скористатися пасхалією – календарем, де дати Пасхи вказано на багато років вперед.

Православна церква, як правило, використовує александрійську пасхалію, а католицька – григоріанську.

До слова, католицький Великдень 2021 року відзначається 4 квітня. Таким чином, різниця між нею і православною Пасхою складе майже місяць, хоча іноді вона сягає й півтора місяця.

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