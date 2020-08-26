Коли Успіння Пресвятої Богородиці 2020: традиції, прикмети, що можна і не можна робити 28 серпня

У п'ятницю, 28 серпня, православні віряни відзначають велике християнське свято – Успіння Пресвятої Богородиці. Ця дата присвячена спогаду земної кончини Божої Матері.

OBOZREVATEL розповідає про традиції свята, його історію, прикмети, а також про те, що не можна робити в цей день.

Успіння Пресвятої Богородиці: історія свята

За церковними переказами, після розп'яття і Воскресіння Ісуса Пресвята Богородиця жила в Єрусалимі, де часто приходила до Гробу Господнього для молитви, а також відвідувала інші знакові місця, пов'язані з життям Спасителя.

Якось до Марії явився архангел Гавриїл і повідомив їй звістку про те, що через три дні вона залишить земне життя і вирушить на небеса до Сина. Богородиця повідомила новину близьким і заповіла майно служницям. Вона також веліла поховати себе поруч з батьками в Садах Гефсиманії. Новина про швидке Успіння Богородиці розійшлася по всьому Єрусалиму і околицях, віряни приходили попрощатися з нею.

Успіння Пресвятої Богородиці, 1392 рік, оборот Донської ікони Божої Матері Wikipedia

Незабаром в Єрусалимі дивовижним чином зібралися всі апостоли. А в годину Успіння явився сам Господь. Тоді вона підвелася і без всяких тілесних страждань віддала душу до рук свого Сина і Господа Бога.

Слово "Успіння" перекладається як смерть або сон перед сходженням на Небеса. Для вірян смерть – це перший крок до зустрічі з Господом. Тому в Успіння Пресвятої Богородиці люди не оплакують смерть Марії, а прославляють її. Адже за успінням було воскресіння, після якого Божа Матір возз'єдналася зі своїм Сином.

Традиції на Успіння: що можна робити

У свято віряни відвідують Всенічне бдіння в церквах. Якщо з якихось причин не виходить потрапити на Всеношну, потрібно в храмі помолитися біля ікони Успіння Пресвятої Богородиці.

Також читають спільну молитву в родинному колі вдома. Божа Матір чує кожного, хто звертається до неї щиро та з чистою душею.

Вважається, що в Успіння Пресвята Богородиця по-особливому чує молитви. Можна просити про здоров'я та кращу долю для дітей та інших близьких, міцної віри, допомоги в проходженні земних спокус. Служителі церкви закликають пам'ятати про другу заповідь Сина Божого про любов до ближніх.

В Успіння Пресвятої Богородиці варто всією сім'єю помолитися до Божої Матері Pixabay

Успіння Пресвятої Богородиці у наших предків збігалося з кінцем сезону літніх робіт у полі, тому ввечері на честь свята в селах влаштовували великий "успенський" бенкет з освяченими їжею і напоями, які приносилися з кожної хати.

За давньою традицією, на Успіння варять медовуху, збирають гриби, ягоди, горіхи, починають робити заготовки на зиму.

У це світле свято необхідно дарувати світло та любов оточуючим, давати милостиню і допомагати всім, хто потребує допомоги.

Із закінченням Успенського посту починалася пора сватання та весіль. Вважалося, що, якщо з першої Пречистої не знайдеш собі пари – до наступного року в дівках можна залишитися.

За старовинним повір'ям, сватання на Успіння – до вічного кохання, яке триватиме і на Небесах.

Прикмети на 28 серпня

На Успіння добра погода – до прохолодного бабиного літа.

Веселка 28 серпня – до теплої осені.

Багато павутиння – зима буде малосніжною і морозною.

Що не можна робити в Успіння Пресвятої Богородиці

Працювати. Свято належить до числа дванадесятих – найважливіших церковних свят, тому робота вдома і на городі – під забороною.

Лаятися, сваритися, злитися, говорити погано про когось. Свято Успіння потрібно провести тихо мирно, в молитві, категорично не можна конфліктувати, особливо з рідними і близькими.

Згідно з повір'ям, не можна стригтися молодим дівчатам на виданні – чим більше волосся зістрижено, тим пізніше дівчина заміж вийде.

Ще одна прикмета свідчить, що на Успіння не можна носити незручне взуття, інакше весь рік будуть невдачі.

Також не можна ходити босоніж – вірили, що це призведе до затяжних хвороб.

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