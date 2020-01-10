Коли і як посівати на Старий Новий рік: що потрібно і що не можна робити

З 13 на 14 січня в Україні традиційно відзначають Старий Новий рік, одним з найголовніших обрядів якого є посівання.

Це давня традиція, яка народилася в Східній Європі. Справа в тому, що наші пращури пов'язували свято з культом плуга: звідси й пішло посівання зерном і пісні-посівалки з побажаннями багатства і хорошого врожаю. Незважаючи на давність цього обряду, не всі знають його правил, включаючи таке, як, наприклад, заборона посівати дівчаткам і жінкам. Коли, кому і як правильно посівати, – розповість OBOZREVATEL.

фото: meteoprog.ua

Так, увечері 13 січня дівчата ходять з щедруванням і робити це вони можуть аж до півночі. У щедрівках зазвичай містяться хороші побажання господарям дому.

А посівати відправлялися саме з ранку 14 січня, причому тільки хлопчики, парубки та чоловіки – впускати дівчину в дім уранці в Новий рік вважалося поганою прикметою.

Згідно з обрядом, господарів дому і їх житло обсипали зерном і бажали родині здоров'я і достатку. З давніх-давен вірили, що посівання здатне привабити хороший урожай.

Так, зерно для посівання раніше насипали в мішечок або рукавицю, однак зараз його просто кладуть у кишеню. Засівати можна пшеницею, житом, рисом, ячменем – чим різноманітніше, тим краще. При цьому не можна посівати голими руками – тільки в теплих рукавицях.

фото: kp.ua

Посіваючи, спочатку потрібно попросити господарів впустити вас у дім, а потім розсипати зерно і виконати посівалку з побажаннями багатства і хорошого врожаю.

Посівальників і щедрувальників прийнято пригощати різними ласощами, солодощами, фруктами. І хоча останнім часом багато хто дає гроші, цього робити ні в якому разі не можна: це загрожує безгрошів'ям на весь рік.

Зерно від посівання не можна прибирати до заходу, щоб не вимести здоров'я і багатство зі свого дому. А поганого колядника можна вигнати віником, якщо він погано справляється з побажаннями – за повір'ям, такі люди забирають удачу і благополуччя.

Також вважається: що раніше до вас прийдуть посівати, тим більше щастя й удачі посівальник принесе в ваш дім.

Як писав OBOZREVATEL, Старий Новий рік 2020 в Україні настає в ніч з 13 на 14 січня. Офіційних вихідних у ці дні немає.

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