Коли Дмитрів день 2020: що не можна робити в свято

Православна церква в неділю, 8 листопада, вшановує пам'ять великомученика Димитрія Солунського. У народі свято отримало назву Дмитрів день.

У давнину ця дата вважалася закінченням сільськогосподарського року, люди казали, що святий Дмитро приводить із собою зиму. Про те, що можна і не можна робити цього дня, читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Святий Димитрій Солунський, або Мироточець, жив за часів імператора Діоклетіана. У житії святого говориться, що його мати й батько були таємними християнами: вони хрестили сина в домашній церкві та виховали у своїй вірі.

Батько Димитрія був проконсулом Фессалонік, і після його смерті святий зайняв цей пост. Він проявляв себе відкритим християнином, проповідував і звертав у свою віру багато місцевих жителів.

Коли про це дізнався імператор, Димитрія Солунського кинули до в'язниці, а потім пронизали списами. Тіло мученика кинули диким звірам, але побожні християни таємно поховали його. Це сталося в 306 році.

Слуга Димитрія Лупп взяв його закривавлену ризу і перстень: з їхньою допомогою він здійснив потім багато чудес. У 324-337 роках, за часів імператора Костянтина Великого, над могилою святого Димитрія звели храм, а через сто років були віднайдені його нетлінні мощі, біля яких відбувалися чудеса й зцілення.

У народі Дмитрів день вважався закінченням сільськогосподарського року, люди казали, що святий Дмитро приводить із собою зиму, закриває землю і тримає ключі у себе до весни, а потім передає їх святому Юрію на Юріїв день 6 травня.

За давніх часів вірили, що на Дмитра Солунського душі померлих прилітають на могили в образі птахів. Тому для них залишали поминальне пригощання: зерно або поминальну кутю.

Прийнято було пити пиво: "У Дмитрів день і горобець під кущем пиво варить".

У народі казали, що дівчата після цього дня почнуть виходити заміж: "До Дмитра дівка хитра, а після Дмитра не буде такою".

Власників імені Дмитро 8 листопада вітають з іменинами.

Димитрію Солунському моляться про зцілення від різних захворювань, особливо очних, полегшення тягот військової служби (святий вважається покровителем усіх воїнів), набуття мужності перед серйозними проблемами.

Молитва біля ікони великомученика допомагає також при нападі загарбників на кордони рідної землі та збереженні миру тим, кого не торкнулася війна.

Дмитрів день сніжний і морозний – такою ж буде весна.

Коли Дмитрів день зі снігом, то й Великдень зі снігом.

На Дмитра відлига – всій зимі бути з відлигами.

Багряна зоря – до сильного вітру, запітнілі вікна – до настання холодів.

Тепла і ясна погода – весна настане дуже швидко.

Братися за важку працю по дому, рукоділля.

Забувати про покійних родичів. Їх не тільки поминають за святковим столом і замовляють службу в церкві (хоча б просто ставлять свічки в храмі), але ще й залишають на ніч їм воду і новий рушник, щоб спочила душа могла напитися або помитися. Причому обід цього дня подають увечері, оскільки приходу душ чекають після настання темряви. Від кожної страви відкладають по ложці в окремий посуд, залишаючи його потім під іконою або в іншому "урочистому" місці.

Домовлятися про весілля і свататися: 8 листопада закінчується сезон весіль. Люди починають готуватися до Різдвяного посту.

Святий і славний Великомучениче Христів, Димитріє, скорий помічнику і гарачий заступниче всіх, що з великою вірою й надією на Господа линуть до тебе! Стоячи зі сміливістю перед Царем Небесним, разом з нами молитовно випроси у Нього прощення гріхів наших, та щоби визволитись нам від всепагубної хвороби, землетрусу, потопу, вогню, меча і вічного покарання. Благай доброту Його, щоб Він щедрим був до міста нашого і до всякого міста, села і країни. Випроси у Царя царів дарувати перемогу та звитягу християнам над ворогами їх, для всієї ж Держави нашої випроси спокій, тишу, міцність у вірі та успіхи в чеснотах і побожності. А всім нам, що щиро Йому вклоняємося та вшановуємо почесну пам'ять твою, виблагай благодатне зміцнення на справи благі, щоб ми все добре та вгодне для Владики нашого Христа Бога тут чинили, та сподобилися - за нашими покаянними благаннями й твоїми до Нього молитвами наслідувати Царство Небесне для вічного прославлення Його з Отцем та Святим Духом. Амінь.

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