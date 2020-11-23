Коли День Миколая 2020: дата і традиції свята

День святого Миколая в Україні відзначається щорічно 19 грудня. 2020 року ця дата випадає на суботу.

Особливо настання свята чекають діти, які зранку знаходять під своєю подушкою солодощі та інші подарунки від Миколая-чудотворця.

Також 19 грудня віряни йдуть до церкви, щоб помолитися про благополуччя в родині, благословення на шлюб і про щастя в коханні.

Святитель Миколай шанується як покровитель дітей, сиріт, знедолених, а також мандрівників, моряків та ув'язнених.

За давніх часів на День Миколая влаштовували веселі народні гуляння. Гурт хлопців на чолі з переодягненим "Миколаєм" обходив хати й дарував дітям подарунки.

Також існував звичай неслухняним дітям залишати палицю як застереження. Через "Миколая" було прийнято і в закоханих передавати подарунки один одному.

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