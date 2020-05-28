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28 травня • оновлено в 08:58
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Коли День батька 2020 на Україні: названо дату свята

3.8т
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День батька в Україні відзначається щорічно в третю неділю червня. 2020 року це 21 червня.

В Україні свято було офіційно визнано 8 травня 2019 року, коли Кабінет міністрів схвалив указ президента "Про День батька".

День батька

День батька

Ілюстративне фото / Pixabay

В уряді пояснили, що реалізація нормативного акта має посприяти забезпеченню сприятливих умов для всебічного розвитку сім'ї як основи суспільства і підвищення статусу чоловіка як батька в процесі виховання дітей.

У це свято діти традиційно вітають своїх тат. При цьому День батька святкують і за кордоном.

У деяких країнах, зокрема в Німеччині, свято відзначається у Вознесіння Господнє. У Польщі День батька відзначають 23 червня, в Грузії – 3 жовтня, в Італії – 19 березня.

Разом з Україною в третю неділю червня День батька святкують США, Великобританія, Аргентина, Канада, Франція, Індія, Японія, Туреччина, Швейцарія та багато інших країн світу. У Росії офіційно немає свята батька.

Нагадаємо, День матері в Україні офіційно відзначається в кожну другу неділю травня.

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Автор
Аліна Мельник
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