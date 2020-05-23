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23 травня • оновлено в 16:15
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Коли буде Троїцька поминальна субота у 2020 році: названа дата

2.4т
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Троїцька поминальна субота в Україні припадає в цьому році на 6 червня.

У цей день прийнято відвідати ранкову службу в церкві і замовити сорокоуст за упокій померлих родичів.

Троїцька поминальна субота припадає на 6 червня

Троїцька поминальна субота припадає на 6 червня

Після служби потрібно відправитися на кладовище, щоб прибрати на могилах, а потім в обід сісти за поминальний стіл.

Всі батьківські поминальні суботи у 2020 році випадають на дати: 6 червня, 11 вересня і 7 листопада.

Як писав OBOZREVATEL, з 1 червня в Києві планують відкрити для відвідування, серед іншого, міські кладовища. Так що на Троїцьку суботу киянам можна буде відвідати покійних.

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Місце
Україна
Теги
релігія свято
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