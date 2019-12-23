Католицьке Різдво 25 грудня: ворожіння та обряди свята

В ніч з 24 на 25 грудня католицька церква відзначає Різдво Христове. Цей період вважається чарівним і непередбачуваним, в який виконуються бажання та здійснюються незрозумілі дива.

Так, існує чимало обрядів й ворожінь, які прийнято здійснювати в цей святковий день. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися деякі з них.

Фото: actual.today

Католицьке Різдво: обряд на здоров'я

За старовинним обрядом напередодні свята треба купити новий рушник з льону. Іноді в ритуалі використовують замовляння, але можна і просто почитати молитви над рушником ("Отче наш", Ісусову молитву, "Богородице, радуйся"), після чого — попросити у Господа здоров'я і зцілення для членів свого роду. Надалі, якщо хтось із вашої родини захворіє, обов'язково витріть його "різдвяним" рушником і помоліться — хвороба відступить набагато швидше.

Фото: naturalworld.guru

Обряд на багатство

Приготуйте на католицьке Різдво коропа, запечіть його в сметані та подайте з картопляним салатом. Перед тим, як приготувати рибу, очистіть її від луски й кілька штук покладіть в гаманець. Дана прикмета гарантує, що в майбутньому році у власника диво-лусочок будуть водитися гроші.

Фото: mirkrasim.ru

Обряд на досягнення цілей

Даний ритуал дуже ефективний, тому ним можна скористатися, щоб досягти життєвої мети. Приготуйте для обряду глибоку тарілку, накресліть на дні зеленим фломастером зірку. У опівнічний час налийте в місткість святу воду і виставіть на вулицю або відкриту лоджію. На сході сонця занесіть в будинок, запаліть церковну свічку і повільно водіть рукою над тарілкою за годинниковою стрілкою, читаючи замовляння:

Фото: freepik.com

"Спаситель сьогодні народився, весь світ одразу змінився на краще, Порятунок вічний знайшов, рішення вірне прийшло. Ісус Христос, Божий син, допоможи, підсоби, своєму чаду (назвіть ім'я) справу важку вирішити, важливої мети досягти, всі на шляху перепони перейти, перешкоди важкі пробити. Нехай проблема моя (коротко викладіть її суть) твоїм Благословенням вирішиться. Амінь. Амінь. Амінь ".

Текст повторюйте дванадцять разів, не припиняючи окреслювати кола свічкою.

Католицьке Різдво: ворожіння на судженого

У передсвяткову ніч сядьте біля вікна, розмістіть перед собою: дерев'яний гребінь, живу троянду або духи з квітковим ароматом, невеликий камінчик рожевого кварцу і запалену рожеву свічку. Дивлячись на полум'я, розчешіть локони гребінцем. Відчуваючи спокій і умиротворення, запитайте:

Фото: .tarotaro.ru

"Чи хочу зустріти коханого, долею призначеного? Що допоможе мені в цьому?"

Підсвідомі образи допоможуть знайти відповідь. Нумеруючи кожну ідею, запишіть все, що прийде в голову. На п'ятдесятій думці Вищі сили пошлють правильну відповідь. Візьміть в долоню камінчик і зверніться до них:

"Допоможіть мені судженого зустріти!"

Погасивши свічку, йдіть спати, а листочок із записами укрийте під подушкою. Цінна інформація повинна прийти уві сні.

Ворожіння на удачу

Зчистіть луску, ретельно промийте і викладіть її рівним шаром на білі аркуші паперу. Звичайно, крім тих лусочок, які відправляться в гаманець. Залиште луску на 2-3 дні в теплому місці або на підвіконні, щоб на неї потрапляло сонце. Після цього подивіться, що з нею стало.

Фто: astromeridian

Якщо лусочки посіріли, скрутилися і прилипли одна до одної — рік буде невдалим, з труднощами й конфліктами. Якщо лусочки почорніли, то можлива якась хвороба (чим більше чорних лусочок, тим серйозніше хвороба). А ось якщо лусочки залишилися такими ж, як були, або серед них зовсім мало згорнулися і змінили колір, то на вас чекає дуже щасливий рік.

Ворожіння на дітей

Ще одне ворожіння на лусці — на кількість майбутніх дітей. Для цього почистьте рибу і візьміть в праву руку жменю луски, потримайте її в кулаці 3 хвилини, після цього підставте руку під воду. Струмінь води не повинен бути дуже сильним. Тримайте руку під водою стільки часу, скільки вам буде потрібно для того, щоб тричі запитати:

"Скільки у мене буде дітей?"

Фото: famt.ru

Після цього подивіться, скільки лусочок прилипло до вашої долоні та не було змито водою. Це і буде відповіддю на ваше запитання.

Раніше OBOZREVATEL розповів про традиції, історію і про те, що не можна робити в католицьке Різдво.

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