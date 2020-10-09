Іменини 9 жовтня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

День ангела 9 жовтня святкують чоловіки з іменами Володимир, Єфрем, Іван, Тихон. Жіночі імена на цю дату в церковному календарі не представлено.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.

Іменини 9 жовтня: чоловічі імена

Володимир – ім'я давньоруського походження. Трактується як "який володіє світом".

Єфрем – ім'я походить від давньоєврейського імені Ефрайім, яке означає "плідний".

Іван – ім'я єврейського походження, перекладається як "Яхве (Бог) помилував", "Яхве нехай буде милостивий", "Благодать Божа".

Тихон – ім'я в перекладі з грецької мови означає "доля", "випадок".

Іменини 9 жовтня: жіночі імена

В цей день в церковному календарі немає жіночих імен, тому дівчинку, яка народилася 9 жовтня, варто називати і хрестити виходячи з найближчих жіночих іменин святих.

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