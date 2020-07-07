Іменини 7 липня: хто відзначає День ангела та як назвати дитину
7 липня в церковному календарі представлено лише чоловічі іменини. Ілюстративне фото / Pixabay
День ангела 7 липня відзначають чоловіки з іменами Антон, Іван, Яків, Микита, Ян. Жіночі імена сьогодні в церковному календарі не представлено.
OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, яка народилася цього дня, та кого вітають з іменинами.
Іменини 7 липня: чоловічі імена
Антон – ім'я давньогрецького походження, в перекладі означає "змагатися", "вступати в бій".
Іван – ім'я давньоєврейського походження (від Іоанн). Перекладається як "Бог змилостивився, помилував".
Ян – слов'янський варіант імені Іван.
Микита – ім'я грецького походження, в перекладі означає "переможець".
Яків, Яків – біблійне єврейське ім'я, буквально означає "слідує по п'ятах за кимось".
Іменини 7 липня: жіночі імена
Цього дня в православному календарі немає жіночих імен, тому дівчинку, яка народилася 7 липня, слід називати та хрестити виходячи з найближчих жіночих іменин святих.
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