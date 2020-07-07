Іменини 7 липня: хто відзначає День ангела та як назвати дитину

7 липня в церковному календарі представлено лише чоловічі іменини. Ілюстративне фото / Pixabay

День ангела 7 липня відзначають чоловіки з іменами Антон, Іван, Яків, Микита, Ян. Жіночі імена сьогодні в церковному календарі не представлено.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, яка народилася цього дня, та кого вітають з іменинами.

Іменини 7 липня: чоловічі імена

Антон – ім'я давньогрецького походження, в перекладі означає "змагатися", "вступати в бій".

Іван – ім'я давньоєврейського походження (від Іоанн). Перекладається як "Бог змилостивився, помилував".

Ян – слов'янський варіант імені Іван.

Микита – ім'я грецького походження, в перекладі означає "переможець".

Яків, Яків – біблійне єврейське ім'я, буквально означає "слідує по п'ятах за кимось".

Іменини 7 липня: жіночі імена

Цього дня в православному календарі немає жіночих імен, тому дівчинку, яка народилася 7 липня, слід називати та хрестити виходячи з найближчих жіночих іменин святих.

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