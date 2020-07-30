Іменини 30 липня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

День ангела 30 липня відзначають чоловіки з іменами Лазар і Леонід, а також жінки з іменами Вероніка, Маргарита, Марина.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену цього дня, яке ім'я дати при хрещенні та кого варто вітати з іменинами.

Іменини 30 липня: чоловічі імена

Лазар – ім'я єврейського походження. В оригіналі звучить як Ельазар – "Бог мені допоміг" – або Еліезер "мій Бог мені допоміг".

Леонід – ім'я давньогрецького походження. Значення імені – "нащадок лева" або "подібний до лева".

Іменини 30 липня: жіночі імена

Вероніка – ім'я латинського походження. У перекладі означає "та, що приносить перемогу", "переможна" (від імені грецької богині перемоги Ніки).

Маргарита – ім'я грецького походження; утворено від "Маргарітес" – перлина, перли.

Марина – ім'я походить від латинського слова "маринус", що означає "морська".

Під такими іменами варто хрестити хлопчиків і дівчаток, які народилися цього дня, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.

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