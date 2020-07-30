Іменини 30 липня: хто святкує День ангела та як назвати дитину
Іменини вважаються духовним днем народження. Фото: freepik.com
День ангела 30 липня відзначають чоловіки з іменами Лазар і Леонід, а також жінки з іменами Вероніка, Маргарита, Марина.
OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену цього дня, яке ім'я дати при хрещенні та кого варто вітати з іменинами.
Іменини 30 липня: чоловічі імена
Лазар – ім'я єврейського походження. В оригіналі звучить як Ельазар – "Бог мені допоміг" – або Еліезер "мій Бог мені допоміг".
Леонід – ім'я давньогрецького походження. Значення імені – "нащадок лева" або "подібний до лева".
Іменини 30 липня: жіночі імена
Вероніка – ім'я латинського походження. У перекладі означає "та, що приносить перемогу", "переможна" (від імені грецької богині перемоги Ніки).
Маргарита – ім'я грецького походження; утворено від "Маргарітес" – перлина, перли.
Марина – ім'я походить від латинського слова "маринус", що означає "морська".
Під такими іменами варто хрестити хлопчиків і дівчаток, які народилися цього дня, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.
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