Іменини 3 вересня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

День ангела 3 вересня відзначають чоловіки з іменами Авраамій, Агапій, Олександр, Ігнатій, Павло, Рафаїл, Тадей, а також жінки на ім'я Марта.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.

Іменини 3 вересня: чоловічі імена

Авраамій – від біблійного (давньоєврейського) імені Авраам – "батько піднесений".

Агапий – ім'я походить від грецького "агапе", що в перекладі означає "любов".

Олександр – ім'я грецького походження, в перекладі означає "який захищає людей".

Ігнатій – ім'я римського походження. Вважається, що воно походить від латинського слова ignis – "вогонь".

Павло – ім'я латинського походження, від лат. paulus – "малий", "невеликий".

Рафаїл – ім'я єврейського походження, означає "Бог зцілив".

Тадей – ім'я єврейського походження. Трактується як "дар Бога", або "похвала", "який вихваляє".

Іменини 3 вересня: жіночі імена

Марфа – давньоєврейське ім'я, означає "пані", "господиня".

Під такими іменами варто хрестити хлопчиків і дівчаток, які народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.

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