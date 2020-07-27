Іменини 27 липня: хто святкує День ангела та як назвати дитину
Іменини вважаються духовним днем народження людини. Фото: Pixabay
День ангела 27 липня відзначають чоловіки з іменами Іван, Іраклій, Костянтин, Никодим, Микола, Онисим, Петро, Степан, Федір, Ян. Жіночі імена в православному календарі на цю дату не представлено.
OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену цього дня, яке ім'я дати при хрещенні та кого варто вітати з іменинами.
Іменини 27 липня: чоловічі імена
Іван – ім'я давньоєврейського походження (від Іоанн). Перекладається як "Бог змилостивився, помилував".
Іраклій – ім'я грецького походження, означає "слава Гери" (богині).
Костянтин – ім'я латинського походження; утворено від constans – "постійний, стійкий".
Никодим – ім'я грецького походження, перекладається як "переможець народів".
Микола – ім'я грецького походження, за змістом тотожне імені Микола.
Онисим – ім'я грецького походження, означає "корисний, благочинний".
Петро – в перекладі з давньогрецької мови – "скеля, камінь".
Степан – ім'я грецького походження, означає "вінок, вінець, корона, діадема".
Федір – ім'я грецького походження, перекладається як "дар Божий".
Ян – слов'янський варіант імені Іван.
Під такими іменами варто хрестити хлопчиків, що народилися 27 липня, щоб під захистом свого святого покровителя, дитина росла щасливою і успішною.
Іменини 27 липня: жіночі імена
Цього дня в церковному календарі немає жіночих імен, тому дівчинку, яка народилася 27 липня, варто називати і хрестити виходячи з найближчих жіночих іменин святих.
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