Іменини 14 серпня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

День ангела 14 серпня відзначають чоловіки з іменами Олександр, Гурій, Дмитро, Кирик, Леонтій, Тимофій, Федір, а також жінки з іменами Софія, Соломія.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.

Іменини 14 серпня: чоловічі імена

Олександр – ім'я грецького походження, в перекладі означає "який захищає людей".

Гурій – ім'я біблійного походження. Значення імені – "левеня, молодий лев".

Дмитро – ім'я в перекладі з давньогрецької означає "хлібороб" або "присвячений Деметрі" – давньогрецькій богині родючості і землеробства.

Кирик – ім'я грецького походження, перекладається як "глашатай".

Леонтій – давньогрецьке ім'я, означає "лев", "левиний", "подібний до лева".

Тимофій – ім'я грецького походження, перекладається як "який шанує Бога".

Федір – ім'я грецького походження, перекладається як "дар Божий".

Іменини 14 серпня: жіночі імена

Софія – ім'я грецького походження, перекладається як "мудрість".

Саломія – ім'я давньоєврейського походження, означає "мирна", "спокійна".

Під такими іменами варто хрестити хлопчиків і дівчаток, які народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.

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