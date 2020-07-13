Іменини 13 липня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

День ангела 13 липня відзначають чоловіки з іменами Андрій, Варфоломій, Іван, Матвій, Михайло, Петро, Семен, Сафон, Степан, Тимофій, Філіпп, Хома, Яків, Ян, а також жінки на ім'я Дінара.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.

Іменини 13 липня: чоловічі імена

Андрій – ім'я грецького походження, означає "мужній, хоробрий".

Варфоломій – ім'я арамейського походження, перекладається як "син Толмая", або "син Птоломея".

Іван – ім'я давньоєврейського походження (від Іоанн). Перекладається як "Бог змилостивився, помилував".

Матвій – в перекладі з давньоєврейської означає "дар Яхве" або "дар Божий".

Михайло – давньоєврейське ім'я, перекладається як "Богуподібний", "хто як Бог" і "той, хто подібний до Бога".

Петро – в перекладі з давньогрецької мови – "скеля, камінь".

Семен – походить від стародавнього іудейського імені Симеон, що означає "слухає", "почутий Богом", "Бог почув".

Степан – ім'я грецького походження, означає "вінок, вінець, корона, діадема".

Тимофій – ім'я грецького походження. Значення імені – "той, хто шанує Бога".

Філіпп – ім'я грецького походження, означає "той, що любить коней".

Фома – ім'я запозичене з грецької, походить від сирійського слова "Томо" – "близнюк".

Яків – біблійне єврейське ім'я, буквально означає "слідує по п'ятах, за кимось".

Ян – слов'янський варіант імені Іван.

Іменини 13 липня: жіночі імена

Динара – ім'я походить від арабського слова "динар" ("золота або срібна монета") в значенні "дорога", або "діна" ("віра", "релігія") в значенні "віруюча".

Під такими іменами варто хрестити хлопчиків і дівчаток, які народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.

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