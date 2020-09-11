Іменини 11 вересня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

День ангела 11 вересня відзначають чоловіки з іменами Іван Исаакій, Ян. Жіночі імена на цю дату в церковному календарі не представлено.
OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.
Іменини 11 вересня: чоловічі імена
Іоанн (Іван) – ім'я давньоєврейського походження. Перекладається як "Бог змилостивився, помилував".
Исаакій – церковна форма єврейського імені Ісаак, що означає "він засміявся".
Ян – форма імені Іоанн.
Іменини 11 вересня: жіночі імена
Цього дня в церковному календарі немає жіночих імен, тому дівчинку, яка народилася 11 вересня, варто називати і хрестити виходячи з найближчих жіночих іменин святих.
Раніше OBOZREVATEL розповідав, як проходив перший конкурс краси в СРСР: фото дефіле.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!