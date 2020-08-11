Іменини 11 серпня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

День ангела вважається духовним днем народження людини. Фото: Pixabay
День ангела 11 серпня відзначають чоловіки з іменами Анатолій, Олександр, Олексій, Данило, Костянтин, Кузьма, Михайло, Микола, Роман, Серафім, а також жінки з іменами Серафіма, Клара.
OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.
Анатолій – ім'я грецького походження, що перекладається як "схід".
Олександр – ім'я грецького походження, в перекладі означає "той, що захищає людей".
Олексій – ім'я грецького походження, означає "захищати", "відбивати", "запобігати".
Даниїл, Данило – ім'я біблійного походження, що походить від давньоєврейського імені "Даніель", особистого імені пророка Даниїла. Буквальний переклад: "суддя мій Бог", "Бог мій суддя", "Бог є суддя".
Костянтин – ім'я латинського походження; утворено від constans – "постійний, стійкий".
Кузьма – ім'я грецького походження, перекладається як "мир".
Михайло – давньоєврейське ім'я, перекладається як "Богуподібний", "той, хто як Бог" і "той, хто подібний до Бога".
Микола – ім'я в перекладі з грецької мови означає "переможець народів".
Роман – в перекладі з латинської означає "римський", "римлянин", "з Риму".
Серафім – ім'я походить від біблійного найменування шестикрилих ангелів, що звучало давньоєврейською як "серафім". У перекладі означає "вогненний".
Серафіма – ім'я утворено від чоловічого імені Серафім.
Клара – на латині ім'я означає "світла", "ясна".
Під такими іменами варто хрестити хлопчиків і дівчаток, які народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.
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