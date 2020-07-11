Іменини 11 липня: хто відзначає День ангела та як назвати дитину

День ангела 11 липня відзначають чоловіки з іменами Олександр, Андрій, Богдан, Герман, Іван, Костянтин, Лука, Феодот, Кир, Павло, Сергій, Ян, а також жінки на ім'я Марія та Фаїна.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену цього дня, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.

Іменини 11 липня: чоловічі імена

Олександр – ім'я в перекладі з грецької означає "той, що захищає людей".

Андрій – ім'я грецького походження, означає "мужній, хоробрий".

Богдан – слов'янське ім'я, означає "Богом даний", "Божий дар", "Богом дарований".

Герман – ім'я латинського походження, утворене від Germanus – "єдиноутробний", "близький", "рідний".

Іван – ім'я давньоєврейського походження (від Іоанн). Перекладається як "Бог змилостивився, помилував".

Костянтин – ім'я латинського походження; утворено від constans – "постійний, стійкий".

Лука – ім'я грецького походження, імовірно, утворилося від лат. lux - "світло". Один з варіантів значення імені - "світлий, що світиться" або "народжений на світанку".

Феодот – грецьке ім'я. Значення – "Богдан", або "Богом дарований".

Кір – ім'я грецького (означає "пан") або перського ("Як сонце") походження.

Павло – ім'я латинського походження, утворилося від латинського paulus – "малий", "невеликий".

Сергій – ім'я латинського походження, означає "високий" або "вельмишановний".

Ян – слов'янський варіант імені Іван.

Іменини 11 липня: жіночі імена

Марія – давньоєврейське ім'я біблійного походження, походить від Маріам. Ім'я перекладається по-різному: "гіркота", "бунт", "пані", "кохана, бажана".

Фаїна – ім'я грецького походження, перекладається як "сяюча, блискуча".

Під такими іменами варто хрестити хлопчиків і дівчаток, які народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.

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