Іменини 10 липня: хто відзначає День ангела та як назвати дитину
День ангела вважається духовним днем народження. Фото: radiotrek.rv.ua
День ангела 10 липня відзначають чоловіки з іменами Олександр, Володимир, Георгій, Єгор, Іван, Іоанн, Лука, Мартін, Петро, Самсон, Серапіон, Юрій, Ян, а також жінки з іменами Іоанна, Жанна і Яна.
OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого сьогодні вітають з іменинами.
Іменини 10 липня: чоловічі імена
Олександр – ім'я в перекладі з грецького означає "захищає людей".
Володимир – слов'янське ім'я, яке трактується як "володіє світом".
Георгій – ім'я грецького походження, походить від "Георгіос" – "хлібороб".
Єгор – давньоруський варіант імені Георгій.
Іоанн – давньоєврейське ім'я, перекладається як "Бог змилостивився, помилував".
Іван – слов'янський варіант імені Іван.
Лука – ім'я грецького походження, імовірно утворилося від лат. lux - "світло". Один з варіантів значення імені - "світлий, що світиться" або "народжений на світанку".
Мартін – ім'я походить від римського Martinus, що означає "належить Марсу", "присвячений Марсу", римському богові війни.
Петро – в перекладі з давньогрецької мови – "скеля, камінь".
Самсон – ім'я утворено від єврейського імені Шимшон. Перекладається з староєврейського як "сонячний".
Серапіон – ім'я грецького походження, означає "служитель культу Серапіса", божества елліністичного Єгипту.
Юрій – слов'янський варіант грецького імені Георгій, що означає "хлібороб".
Ян – слов'янський варіант імені Іван.
Іменини 10 липня: жіночі імена
Іоанна – ім'я давньоєврейського походження, утворилося як парне до чоловічого імені Іоанн.
Жанна – французька форма біблійного імені Іоанн.
Яна – жіноча форма імені Ян, яке також відбувається від імені Іоанн.
Під такими іменами варто хрестити дітей, народжених в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.
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