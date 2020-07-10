Іменини 10 липня: хто відзначає День ангела та як назвати дитину

День ангела 10 липня відзначають чоловіки з іменами Олександр, Володимир, Георгій, Єгор, Іван, Іоанн, Лука, Мартін, Петро, Самсон, Серапіон, Юрій, Ян, а також жінки з іменами Іоанна, Жанна і Яна.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого сьогодні вітають з іменинами.

Іменини 10 липня: чоловічі імена

Олександр – ім'я в перекладі з грецького означає "захищає людей".

Володимир – слов'янське ім'я, яке трактується як "володіє світом".

Георгій – ім'я грецького походження, походить від "Георгіос" – "хлібороб".

Єгор – давньоруський варіант імені Георгій.

Іоанн – давньоєврейське ім'я, перекладається як "Бог змилостивився, помилував".

Іван – слов'янський варіант імені Іван.

Лука – ім'я грецького походження, імовірно утворилося від лат. lux - "світло". Один з варіантів значення імені - "світлий, що світиться" або "народжений на світанку".

Мартін – ім'я походить від римського Martinus, що означає "належить Марсу", "присвячений Марсу", римському богові війни.

Петро – в перекладі з давньогрецької мови – "скеля, камінь".

Самсон – ім'я утворено від єврейського імені Шимшон. Перекладається з староєврейського як "сонячний".

Серапіон – ім'я грецького походження, означає "служитель культу Серапіса", божества елліністичного Єгипту.

Юрій – слов'янський варіант грецького імені Георгій, що означає "хлібороб".

Ян – слов'янський варіант імені Іван.

Іменини 10 липня: жіночі імена

Іоанна – ім'я давньоєврейського походження, утворилося як парне до чоловічого імені Іоанн.

Жанна – французька форма біблійного імені Іоанн.

Яна – жіноча форма імені Ян, яке також відбувається від імені Іоанн.

Під такими іменами варто хрестити дітей, народжених в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.

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