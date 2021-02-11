Ідеї віртуального побачення до Дня Валентина: як зберегти кохання під час карантину

День святого Валентина – найромантичніший день у році. Однак 2021-го деякі пари змушені відзначати його не разом через пандемію коронавірусу. Крім того, комусь особисто побачитися з коханою людиною заважають кілометри відстаней.

Віртуальні побачення можуть бути виходом із такої ситуації. Кілька цікавих ідей для святкування Дня закоханих у режимі онлайн – далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Існують спеціальні сайти, за допомогою яких можна дивитися фільми одночасно. Разом із коханою людиною можна синхронно увімкнути улюблене кіно та обмінюватися враженнями за допомогою відеозв'язку.

Разом із коханою людиною можна онлайн зіграти в настільну гру, карти, гонки або стрілялку. Також можна спробувати віртуальні азартні ігри, щоб додати вогню в звичне спілкування. Головне – не надто захоплюватися.

Підберіть цікаву книгу улюбленого вами і вашим обранцем жанру та читайте одне одному по "скайпу", ділячись враженнями та обговорюючи сюжет.

За допомогою відеодзвінка влаштуйте до Дня святого Валентина змагання з приготування вашої улюбленої їжі. Можна готувати за одним і тим самим рецептом або загадати будь-яку страву одне одному – такий конкурс може викликати багато сміху та яскравих вражень. А віртуальна романтична вечеря на двох буде прекрасним завершенням вечора.

Сфотографуйтеся окремо так, щоб потім можна було поєднати ваші фото і надати їм вигляду одного цілого. У цьому можуть допомогти різні онлайн-фоторедактори, причому якісь особливі знання вам не будуть потрібні. Для фону можна підібрати барвисті кадри з мережі та уявити, що ви разом побували в подорожі. Діліться знімками онлайн, піднімаючи настрій одне одному.

Як повідомляв OBOZREVATEL, особливо цінним до Дня святого Валентина буде подарунок, зроблений своїми руками. Також раніше було названо 15 оригінальних ідей для подарунків.