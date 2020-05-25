Єпіфанів день: що не можна робити 25 травня

У понеділок, 25 травня, православні вшановують пам'ять Єпіфанія Кіпрського, одного з ранніх отців церкви, який прославився успішним викриттям єресей.
У народі це свято відоме як Єпіфанів день, або Горобинівка – на честь одного з улюблених дерев наших предків – горобини. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися історію свята, його традиції, прикмети, а також що не можна робити цього дня.
Ким був святитель Єпіфаній: історія свята
Святий Єпіфаній Кіпрський, або Саламинський, – палестинський святий, який жив у 4-му столітті та був єпископом міста Саламін на Кіпрі. Він відомий також як письменник і богослов-полеміст.
Єпіфаній прославився відважним захисником святої віри і викривачем єресі. Відомо, що він вкрай негативно ставився до античної культури і філософії. Відповідно до церковного переказу, якось він воскресив мертвого сина язичника.
Святитель Єпіфаній
wikipedia.org
Єпіфанів день: традиції
У народі свято називалося Горобинівкою – на честь одного з найулюбленіших дерев наших предків. У дівчат існувала традиція приходити до горобини в червоних сарафанах, щоб попросити її захистити будинки від пожеж. Про це молилися також святому Єпіфанію.
Вважалося, що горобина захищає не лише від пожежі, але й від пристріту та інших нещасть, тому її завжди саджали під вікнами дому. Також, за повір'ям, гілочка горобини допомогає знайти дорогу додому заблукалому в лісі.
Багато прикмет в Єпіфанів день було пов'язано і з лататтям, яке в стародавні часи називали "одолінь-травою". Вважалося, що вона здатна здолати хвороби, нечисту силу та має приворотні властивості.
Єпіфанів день також відомий як Горобинівка: в свято зазвичай цвіте горобина
Pixabay
Прикмети на 25 травня
На горобині багато квітів – до хорошого врожаю льону.
Ранок на Єпіфана теплий і сонячний – буде сухе літо.
Ранок у Єпіфанів день "у червоному жупані" (з яскравою зорею), – пожеж улітку трапиться багато.
Горобина пізно розцвіла – до пізньої і довгої осені.
Похмурий ранок – до дощового і холодного літа.
Соловей всю ніч співає – на гарну погоду.
На Єпіфана на ставках з'явилося листя латаття – заморозків більше не буде.
Багато прикмет в Єпіфанів день пов'язані з лататтям
Pixabay
Що не можна робити в Єпіфанів день
За повір'ям, цього дня не можна нікому говорити про те, що ви йдете до церкви.
Також не можна переступати кістки, розкидані дорогою.
Біле латаття не можна зрізати – тільки виривати, інакше будуть переслідувати погані сни або людина може впасти в воду і не вибратися.
Не можна приносити додому латаття: за повір'ям, це загрожувало загибеллю худоби.
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