Єпіфанів день: що не можна робити 25 травня

У понеділок, 25 травня, православні вшановують пам'ять Єпіфанія Кіпрського, одного з ранніх отців церкви, який прославився успішним викриттям єресей.

У народі це свято відоме як Єпіфанів день, або Горобинівка – на честь одного з улюблених дерев наших предків – горобини. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися історію свята, його традиції, прикмети, а також що не можна робити цього дня.

Ким був святитель Єпіфаній: історія свята

Святий Єпіфаній Кіпрський, або Саламинський, – палестинський святий, який жив у 4-му столітті та був єпископом міста Саламін на Кіпрі. Він відомий також як письменник і богослов-полеміст.

Єпіфаній прославився відважним захисником святої віри і викривачем єресі. Відомо, що він вкрай негативно ставився до античної культури і філософії. Відповідно до церковного переказу, якось він воскресив мертвого сина язичника.

Святитель Єпіфаній wikipedia.org

Єпіфанів день: традиції

У народі свято називалося Горобинівкою – на честь одного з найулюбленіших дерев наших предків. У дівчат існувала традиція приходити до горобини в червоних сарафанах, щоб попросити її захистити будинки від пожеж. Про це молилися також святому Єпіфанію.

Вважалося, що горобина захищає не лише від пожежі, але й від пристріту та інших нещасть, тому її завжди саджали під вікнами дому. Також, за повір'ям, гілочка горобини допомогає знайти дорогу додому заблукалому в лісі.

Багато прикмет в Єпіфанів день було пов'язано і з лататтям, яке в стародавні часи називали "одолінь-травою". Вважалося, що вона здатна здолати хвороби, нечисту силу та має приворотні властивості.

Єпіфанів день також відомий як Горобинівка: в свято зазвичай цвіте горобина Pixabay

Прикмети на 25 травня

На горобині багато квітів – до хорошого врожаю льону.

Ранок на Єпіфана теплий і сонячний – буде сухе літо.

Ранок у Єпіфанів день "у червоному жупані" (з яскравою зорею), – пожеж улітку трапиться багато.

Горобина пізно розцвіла – до пізньої і довгої осені.

Похмурий ранок – до дощового і холодного літа.

Соловей всю ніч співає – на гарну погоду.

На Єпіфана на ставках з'явилося листя латаття – заморозків більше не буде.

Багато прикмет в Єпіфанів день пов'язані з лататтям Pixabay

Що не можна робити в Єпіфанів день

За повір'ям, цього дня не можна нікому говорити про те, що ви йдете до церкви.

Також не можна переступати кістки, розкидані дорогою.

Біле латаття не можна зрізати – тільки виривати, інакше будуть переслідувати погані сни або людина може впасти в воду і не вибратися.

Не можна приносити додому латаття: за повір'ям, це загрожувало загибеллю худоби.

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