До смерті і нещастя: прикмети і свята 21 березня 2019

21 березня 2019 року відзначають кілька історичних подій, свят і пам'ятних дат. Так, в цей день відзначають Всесвітній день поезії та Міжнародний день лісів.

Прикмети 21 березня можуть розповісти про погоду або про те, чи будуть успішними заплановані справи. Також, слід звернути увагу на заборони цього дня, оскільки порушивши їх можна накликати на себе біду. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

Всесвітній день поезії

Це свято було засновано ЮНЕСКО. Як зазначалося, мета установи Дня поезії - "надати нового імпульсу і визнання національним, регіональним і міжнародним поетичним рухам".

Міжнародний день лісу

21 березня, у всьому світі відзначається Міжнародний день лісів або Всесвітній день захисту лісів, який був заснований в 1971 році. Це свято створене для того, щоб привернути увагу людей до вирубки лісу і екологічних проблем.

Прикмети 21 березня

Жайворонки прилетіли - буде тепло навесні.

Верба в будинку проганяє все погане, а хороше закликає.

Не можна самому вербу садити - це до смерті і нещасть.

Якщо сьогодні ти побачиш кохану людину, то, значить, ваша любов буде щасливою і міцною.

Сьогодні краще не будувати плани і не починати нові справи, а то можуть не здійснитися.

Астрологічний прогноз

21 березня 2019 року багато знаків Зодіаку отримають вигідні пропозиції і новини. Так, Левам доведеться подумати над своєю поведінкою, а ось Діви зможуть розслабитися і відпочити.

Народилися 21 березня

1522 - Міхрімах (пом. 1 578), дочка османського султана Сулеймана I і Хюррем Султан (Роксолани).

1958 - Гері Олдмен, англійський кіноактор і режисер.

1967 - Максим Реаліті, учасник англійської групи "The Prodigy".

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