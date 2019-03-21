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До смерті і нещастя: прикмети і свята 21 березня 2019

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21 березня 2019 року відзначають кілька історичних подій, свят і пам'ятних дат. Так, в цей день відзначають Всесвітній день поезії та Міжнародний день лісів.

Прикмети 21 березня можуть розповісти про погоду або про те, чи будуть успішними заплановані справи. Також, слід звернути увагу на заборони цього дня, оскільки порушивши їх можна накликати на себе біду. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

До смерті і нещастя: прикмети і свята 21 березня 2019
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Всесвітній день поезії

Це свято було засновано ЮНЕСКО. Як зазначалося, мета установи Дня поезії - "надати нового імпульсу і визнання національним, регіональним і міжнародним поетичним рухам".

До смерті і нещастя: прикмети і свята 21 березня 2019

Міжнародний день лісу

21 березня, у всьому світі відзначається Міжнародний день лісів або Всесвітній день захисту лісів, який був заснований в 1971 році. Це свято створене для того, щоб привернути увагу людей до вирубки лісу і екологічних проблем.

До смерті і нещастя: прикмети і свята 21 березня 2019

Прикмети 21 березня

  • Жайворонки прилетіли - буде тепло навесні.

  • Верба в будинку проганяє все погане, а хороше закликає.

  • Не можна самому вербу садити - це до смерті і нещасть.

  • Якщо сьогодні ти побачиш кохану людину, то, значить, ваша любов буде щасливою і міцною.

  • Сьогодні краще не будувати плани і не починати нові справи, а то можуть не здійснитися.

До смерті і нещастя: прикмети і свята 21 березня 2019

Астрологічний прогноз

21 березня 2019 року багато знаків Зодіаку отримають вигідні пропозиції і новини. Так, Левам доведеться подумати над своєю поведінкою, а ось Діви зможуть розслабитися і відпочити.

До смерті і нещастя: прикмети і свята 21 березня 2019

Народилися 21 березня

1522 - Міхрімах (пом. 1 578), дочка османського султана Сулеймана I і Хюррем Султан (Роксолани).

До смерті і нещастя: прикмети і свята 21 березня 2019

1958 - Гері Олдмен, англійський кіноактор і режисер.

До смерті і нещастя: прикмети і свята 21 березня 2019

1967 - Максим Реаліті, учасник англійської групи "The Prodigy".

До смерті і нещастя: прикмети і свята 21 березня 2019

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