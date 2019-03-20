До нещастя та морозів: прикмети і свята 20 березня 2019

20 березня 2019 року відзначається кілька історичних подій і пам'ятних дат. Так, сьогодні відзначають День щастя, День Землі і День весняного рівнодення. Крім того 20 березня народилися такі видатні особистості, як Іван Мазепа, Девід Уорен і Честер Беннігтон.

Прикмети 20 березня можуть підказати зміни в погоді, а також чи буде цей рік врожайним. Також, слід звернути увагу на ластівок, оскільки якщо цей птах починає вити гніздо над дахом будинку - це обіцяє неприємності і нещастя. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

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Міжнародний день щастя

Міжнародним день щастя (International Day of Happiness) створений з метою визнати важливість щастя в житті кожної людини і підтримати ідею про те, що прагнення до щастя є загальним почуттям для всіх людей нашої планети.

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День Землі

Це свято створене для того, щоб привернути увагу людей до екологічних проблем. Дату 20 березня було обрано і офіційно затверджено в 1971 році ООН для Дня Землі саме тому, що на цей час випадає день весняного рівнодення, коли змінюється біологічний ритм планети. У зверненні ООН говориться: "День Землі – це спеціальний час, який призначений, щоб привернути увагу всіх людей до усвідомлення планети Земля як їх спільного дому, відчути нашу взаємну залежність один від одного".

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День весняного рівнодення

Весняне рівнодення - це день, коли Земля, обертаючись навколо своєї уявної осі, що проходить через полюси, одночасно рухаючись навколо Сонця, знаходиться в такому положенні по відношенню до світила, що сонячні промені, що несуть теплову енергію, падають на екватор. Сонце переходить з південної півкулі в північну, і в ці дні у всіх країнах день майже рівний ночі.

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Прикмети 20 березня 2019

Прилетіли практично всі птахи – чекай рясного врожаю хліба;

Вода тане, але лід при цьому стоїть – буде дуже неврожайний рік;

Похолодало до вечора – чекай заморозків;

Синій горизонт – прикмета того, що зовсім скоро настане потепління;

20 березня прилетіли жайворонки – погода буде теплою;

Ластівки над дахом звили гніздо – до нещастя.

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Місячний календар на 20 березня

20 березня 2019 року Місяць у знаку Діва. Це гарний час для того, щоб вирішувати проблеми, що стосуються способу життя, здоров'я, харчування. Це час сприятливий для всякої кропіткої роботи, що вимагає підвищеної уваги і терпіння.

Гороскоп на 20 березня 2019 року радить всім знакам Зодіаку бути обережними і не засмучуватися через дрібниці.

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Народилися 20 березня

1639 - Іван Мазепа (пом. 1709), гетьман Війська Запорозького (1687-1708).

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1925 - Девід Уоррен (пом. 2010), австралійський вчений, винахідник бортового самописця ( "чорного ящика").

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1976 - Честер Беннінгтон (пом. 2017), американський рок-музикант, вокаліст гурту "Linkin Park".

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