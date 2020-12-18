День зимового сонцестояння 2020: чим небезпечний та що не можна робити

У понеділок, 21 грудня 2020 року, світ відзначає День зимового сонцестояння. Саме на цю добу доводиться найкоротший день і найдовша ніч у році.

З давніх-давен вважалося, що зимове сонцестояння має особливу магічну силу і енергетику. Про головні традиції, прикмети і забобони цього дня читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Зимове сонцестояння відбувається, коли Сонце досягає своєї крайньої південної точки і перебуває мінімально низько над горизонтом. Відповідно, північний полюс у цей момент відхилений найдалі від світила.

2020 року зимове сонцестояння відбудеться 21 грудня о 12:02 за Києвом. День у цю добу – найкоротший, а ніч – найдовша: Сонце зійде о 7:56, а зайде о 15:56.

Наші предки вважали зимове сонцестояння небезпечним часом, коли темні сили намагаються нашкодити всьому живому. Тому від них намагалися захиститися за допомогою оберегів – гілок ялини, запах яких мав відлякувати злих духів.

Вважалося, що в зимове сонцестояння закінчується рік за сонячним календарем, а після нього Сонце народжується заново.

Слов'яни на честь "народження" Сонця святкували Коляду (так називали язичницького бога нового Сонця). Люди співали колядки, влаштовували танці та гуляння.

День зимового сонцестояння називали також Карочун – найкоротший у році.

На думку астрологів, зимове сонцестояння сприятливе для того, щоб підвести підсумки року, позбутися всього непотрібного і продумати плани на майбутнє.

Вважається, що в цей час можна загадати бажання : енергія Сонця посприяє його виконанню.

День корисно провести в медитації, мирі, внутрішньому очищенні, спілкуванні з близькими людьми. Можна прикрасити ялинку, взявши іграшки, що символізують мрії.

21 грудня також рекомендується зустріти і привітати Сонце.

Сваритися, лаятися, злитися на оточуючих.

Влаштовувати гучні гуляння з алкоголем.

Скупитися: вважається, що щедрі в новому році будуть обдаровані подвійно, а скупарі отримають по заслугах.

Зустрічати зимове сонцестояння в брудній оселі – за прикметою, це загрожує неприємностями.

Іній на деревах – до врожаю жита й пшениці.

Дощ іде – до дощової весни.

Тиха морозна погода – до м'якої та сніжної зими.

Яка погода в зимове сонцестояння – така буде й 31 грудня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на День зимового сонцестояння випадає рідкісне астрономічне явище: 21 грудень 2020 року відбудеться максимальне з часів Середньовіччя зближеня газових гігантів Сатурна і Юпітера. А в ніч з 22 на 23 грудня можна буде спостерігати пік метеорного потоку Урсиди.