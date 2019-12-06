День Збройних Сил України: топ-10 яскравих відео про українських героїв

6 грудня своє свято відзначають Збройні Сили України. Ця дата була затверджена постановою Верховної Ради України ще в 1993 році.

Збройні Сили України входять в топ-30 найсильніших армій світу. В рядах ЗСУ несе службу понад 250 тисяч осіб, з них 55 тисяч – жінки. Українська армія перша в світі добровільно відмовилася від ядерної зброї. При цьому на даний момент Збройні Сили України – єдина армія у Європі і одна з небагатьох в світі, яка веде повноцінну, широкомасштабну сухопутну війну, захищаючи кордони своєї держави і б'ючись за її територіальну цілісність.

У День Збройних Сил України OBOZREVATEL зібрав топ-10 яскравих і емоційних відео, присвячених українським Героям.

10. "Балада про піхоту". Видання Business Insider поставило цей соціальний ролик, присвячений ЗСУ, на друге місце в топ-7 найкращих "рекрутингових" відео всього світу.

9. "Повсталий степ". Завдяки віршу Максима Степового "Повсталий степ", на читання якого було накладено кадри війни на Донбасі, цей відеоролик зібрав понад 739 тисяч переглядів на YouTube.

8. "Кожен з нас". Один з перших українських сучасних соціальних відеороликів, випущений ще в 2014 році, став неймовірно популярним серед українців, зібравши майже 800 тисяч переглядів.

7. "Громом и вогнем". Офіційний кліп групи "Тінь сонця", присвячений ЗСУ, вийшов в 2018 році. А кількість переглядів на YouTube лише за один рік перевалила за 800 тисяч.

6. "Загартовані в пеклі". Створене спільно з офіційним каналом Збройних Сил України, це яскраве та емоційне відео було опубліковано ще в 2015 році і дозволяє побачити на стрімкі зміни української армії, які почалися під час війни на Донбасі.

5. "Army of Ukraine". Автор цього відеролику, Hasi Productions, відомий своїми роботами, присвяченими арміям та підрозділам з усього світу, які збирають мільйони переглядів. Не стало винятком і це відео, яке переглянуло півтора мільйона користувачів.

4. "Гради". Офіційний кліп на пісню Бориса Севастьянова, відомого завдяки таким пісням про війну на Донбасі як "Це, дитинко, рашизм", "Волонтер", "Це війна", зібрав понад 1,8 мільйона переглядів.

3. "Звільнення Маріуполя". Ніякої музики і постановочних кадрів. Короткий документальний репортаж про звільнення Маріуполя силами батальйону "Азов" переглянуло більше 2,3 мільйона осіб. Адже свого часу саме ця операція була одним з перших великих успіхів українських військових.

2. "Присягу двічі не дають". Пісня, написана українською співачкою і волонтером Христиною Панасюк на прохання пораненого бійця ЗСУ, зібрала на YouTube майже два з половиною мільйони переглядів.

1. "Марш нової армії". Молитва націоналіста, що була адаптована до сучасних українських умов і стала маршем українського війська. Вперше цей марш пролунав на параді до Дня Незалежності України в 2018 році. Офіційний кліп, в створенні якого брали участь українські музиканти Олег Скрипка, Іван Лень, Сашко Положинський, Тарас Компаніченко, Фагот, Сергія Василюк і Тарас Чубай, займає перше місце топу з чотирма мільйонами переглядів.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що ЗСУ планують повністю відмовитися від військового призову.

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