День захисника України: історія і традиції свята

У середу, 14 жовтня, святкують День захисника України. Це свято, присвячене мужності і героїзму захисників нашої держави, було встановлене 2014 року указом президента Петра Порошенка.

Детальніше про традиції свята і його історію читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

День захисника України: історія свята

День захисника України було засновано 14 жовтня 2014 року указом президента Петра Порошенка. Водночас було скасовано святкування радянського Дня захисника вітчизни 23 лютого.

"У багатому на подвиги літописі українського воїнства безліч битв і дат, гідних стати Днем захисника Вітчизни. Я наголошую, Україна більше ніколи не відзначатиме це свято за військово-історичним календарем сусідньої країни. Ми будемо шанувати захисників своєї Батьківщини, а не чужої!" – сказав Порошенко під час військового параду в Києві 24 серпня 2014 року.

А директор Українського інституту національної пам'яті (2014-2019) Володимир В'ятрович пояснив вибір дати для Дня захисника України історичною традицією вшановувати українську армію на Покрову Пресвятої Богородиці. Як відомо, 14 жовтня також відзначається День українського козацтва та день створення Української повстанської армії.

Метою свята українських воїнів було названо вшанування мужності і героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і перемог українського народу, сприяння зміцненню патріотичного духу в суспільстві.

Як відзначається День захисника України: традиції

Уже після заснування свята президент Петро Порошенко виступив з ініціативою зробити День захисника України державним святом і неробочим днем, і 5 березня 2015 року Верховна Рада прийняла за основу і в цілому відповідний президентський законопроєкт.

2020 року свято припадає на середу, тому українці отримають додатковий вихідний день посеред робочого тижня.

14 жовтня українці вшановують захисників нашого часу, а також вшановують пам'ять героїв різних епох історії України. Цього дня прийнято згадувати полеглих у війні з російським агресором, а також дякувати всім, хто присвячує життя захисту нашої країни.

У День захисника України по всій країні проходять різні заходи та урочистості: тематичні фестивалі, концерти, змагання, виставки, шкільні уроки та семінари про славу Запорізької Січі.

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