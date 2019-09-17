День Захарії і Єлизавети: історія та традиції свята

У середу, 18 вересня, православні святкують день пам'яті пророка Захарії та праведної Єлизавети, які були батьками святого Іоанна Предтечі.

Це свято також має інші назви: "Вигнання Кумахи", "Кумоха осіння", "День Захарії та Єлизавети". OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися історію дня пам'яті та його традиції.

День Захарії і Єлизавети - історія

Пророк Захарія, праведна Єлизавета та Іоанн Предтеча Dogma

Святий пророк Захарія та праведна Єлизавета були батьками святого Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна. Захарія був священиком. Вони з дружиною виконували всі Господні заповіді, дотримувалися посту та молилися, проте страждали безпліддям, що в давні часи вважалося божим покаранням.

Одного разу Захарія отримав звістку від Ангела, що його дружина народить сина, який "буде великим перед Господом". Священик сумнівався і був за це покараний німотою. Коли ж у Єлисавети народився син, вона й чоловік назвали немовля Іоанном. І увірував священик, і зміг він знову розмовляти.

Пророк Захарія і праведна Єлизавета Pinterest

Чутки про народження Месії швидко дійшли до царя Ірода, який вирішив умертвити всіх немовлят у Віфлеємі, щоб з пророка не виріс Цар Юдейський. Єлисавета почула про наміри Ірода і сховалася з дитиною в горах, але довго він її переслідував. Праведниця почала молити Господа про порятунок, і гора вкрила мати з дитиною від Царя.

Тим часом, Захарія проводив служіння в Єрусалимському храмі, поки воїни Ірода випитували у нього про місцезнаходження дитини. В результаті пророка закололи між жертовником і вівтарем. Єлисавета же померла через 40 днів після чоловіка, а святий Іоанн перебував у пустелі до дня свого явлення ізраїльському народу.

День Захарії та Єлисавети – традиції

Віники з берези для лазні bannik.org

Цього дня було прийнято проводити обряд вигнання Кумохи (лихоманки). Для цього йшли до лазні, гарненько парилися, використовували березовий віник для вигнання нечисті. Цю рослину також розвішували на стінах будинку.

Кумоха daryaved

Також було прийнято ходити до знахарів і відунів, які могли передбачити долю. Найчастіше ворожили дівчата.

Як повідомляв OBOZREVATEL, середа для багатьох буде вдалим днем, а ось деяким знакам треба остерігатися.

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