День юриста України 2019: оригінальні привітання у віршах і прозі

8 жовтня в Україні святкують День юриста. Його відзначають із 1997 року після ухвалення Президентом України Указу №1022/97.
Це професійне свято об'єднує українських юристів, незалежно від сфери їх роботи. OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити найкращі привітання у віршах і прозі.
Привітання з Днем юриста в віршах
Український юрист
Має розум і хист,
Працелюбний, завзятий,
Хоч не клятий не мятий.
Всюди встигне, моторний,
Паше мов той раб чорний,
Пише Рада закони
А юрист тихо стоне
Ніде бідному дітись,
До кого притулитись?
Смуток геть і нудоту!
Нумо, всі на роботу!
Відсвяткуємо свято!
Щоб жилося богато,
Щоб хотілось, моглося,
І щоб все це збулося!
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Юриста з непорушною волею,
Юриста з серйозною долею,
З позицією активіста
Вітаємо ми з днем юриста!
Вітаємо і побажаємо
Успіхів і помислів чистих,
І довгих днів життя променистих,
Щоб був ти непотоплюваний.
Щоб щастя тобі посміхалося,
Життя радістю наповнювалася!
Закони складені у папки,
У кодексах якісь закладки,
У голові -якісь статті і захист права на меті.
Все відповідно до канонів
і згідно приписів закону,
та згідно іміджевих справ.
Щоб лиш оклад весь час зростав
і щоб серйознішали теми,
щоб швидше зватися "партнери",
та все ж найкраща із цих рис
це скромно зватися — юрист!
Привітання з Днем юриста в прозі
Від щирого серця вітаю з Днем юриста України. Побажати хочу непереможного здоров'я, ентузіазму, оптимізму, бадьорості і найміцніших сил. Бажаю не знати помилок і невдач, втоми і безвиході. Нехай всі справи успішно фінішують, а в особистому житті нехай буде щастя, спокій і любов.
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З Днем юриста України. Бажаю в юриспруденції плавати, як риба в воді, причому не проста риба, а хватка акула, яка зубами вирве свій успіх, нюхом відчує істину. Успіхів тобі і процвітання, здоров'я, моральних і фізичних сил.
СМС-привітання
На сторожі закону весь вік,
У складних і нелегких справах
Знайдете ви правильний хід,
Захистите завжди правих.
З Днем юриста України!
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Ви працюєте, юристи, непохитно,
Ви бережете честь своїх клієнтів,
Ви знаєте, як зробити все законно,
Юристи, ви гідні компліментів!
Зі святом!
Листівки
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