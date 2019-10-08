День юриста України 2019: оригінальні привітання у віршах і прозі

8 жовтня в Україні святкують День юриста. Його відзначають із 1997 року після ухвалення Президентом України Указу №1022/97.

Це професійне свято об'єднує українських юристів, незалежно від сфери їх роботи. OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити найкращі привітання у віршах і прозі.

Привітання з Днем юриста в віршах

Український юрист

Має розум і хист,

Працелюбний, завзятий,

Хоч не клятий не мятий.

Всюди встигне, моторний,

Паше мов той раб чорний,

Пише Рада закони

А юрист тихо стоне

Ніде бідному дітись,

До кого притулитись?

Смуток геть і нудоту!

Нумо, всі на роботу!

Відсвяткуємо свято!

Щоб жилося богато,

Щоб хотілось, моглося,

І щоб все це збулося!

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Юриста з непорушною волею,

Юриста з серйозною долею,

З позицією активіста

Вітаємо ми з днем юриста!

Вітаємо і побажаємо

Успіхів і помислів чистих,

І довгих днів життя променистих,

Щоб був ти непотоплюваний.

Щоб щастя тобі посміхалося,

Життя радістю наповнювалася!

Закони складені у папки,

У кодексах якісь закладки,

У голові -якісь статті і захист права на меті.

Все відповідно до канонів

і згідно приписів закону,

та згідно іміджевих справ.

Щоб лиш оклад весь час зростав

і щоб серйознішали теми,

щоб швидше зватися "партнери",

та все ж найкраща із цих рис

це скромно зватися — юрист!

Привітання з Днем юриста в прозі

Від щирого серця вітаю з Днем юриста України. Побажати хочу непереможного здоров'я, ентузіазму, оптимізму, бадьорості і найміцніших сил. Бажаю не знати помилок і невдач, втоми і безвиході. Нехай всі справи успішно фінішують, а в особистому житті нехай буде щастя, спокій і любов.

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З Днем юриста України. Бажаю в юриспруденції плавати, як риба в воді, причому не проста риба, а хватка акула, яка зубами вирве свій успіх, нюхом відчує істину. Успіхів тобі і процвітання, здоров'я, моральних і фізичних сил.

СМС-привітання

На сторожі закону весь вік,

У складних і нелегких справах

Знайдете ви правильний хід,

Захистите завжди правих.

З Днем юриста України!

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Ви працюєте, юристи, непохитно,

Ви бережете честь своїх клієнтів,

Ви знаєте, як зробити все законно,

Юристи, ви гідні компліментів!

Зі святом!

Листівки

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як можна привітати лікарів із професійним святом.

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