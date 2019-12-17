День працівників державної виконавчої служби: привітання зі святом

День працівника державної виконавчої служби співробітники Міністерства юстиції України відзначають щорічно 17 грудня. Це свято було встановлено третім президентом Віктором Ющенком у 2009 році.

Раніше Державна виконавча служба була самостійним центральним органом виконавчої влади, але в 2015 році була приєднана до апарата Мін'юсту. На даний час основне завдання виконавчої служби – це своєчасне, повне і неупрежденное примусове виконання рішень, передбачених законом. OBOZREVATEL зібрав найяскравіші привітання для держвиконавців.

День працівника державної виконавчої служби

День працівника державної виконавчої служби – привітання в прозі

Щиро вітаю Вас з професійним святом – Днем працівника державної виконавчої служби! Виконання судових рішень – це важлива державна робота, що вимагає високої професійної відповідальності та моральних якостей. Нехай професійні зусилля працівників державної виконавчої служби будуть винагороджені довірою і повагою громадян України!

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Висококваліфікована і сумлінна робота державних виконавців є запорукою належного і своєчасного виконання рішень судів, третейських судів та інших органів, а також посадових осіб відповідно до законів України. Швидке виконання рішення суду підвищує ефективність правосуддя, сприяє втіленню законів у життя, охорону прав, свобод і законних інтересів громадян. Бажаю Вам успіхів у благородній справі служіння народу України, безумовного дотримання букви закону, мудрості, професійних досягнень. Нехай кожен день Ваше життя буде радісним і щасливим, а в сім'ях панує благополуччя та затишок.

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Вітаю Вас з професійним святом – Днем працівника державної виконавчої служби! Нелегку професію обрала для Вас доля, поставивши за мету зробити суспільство кращим, забезпечуючи реалізацію державної політики у сфері виконання рішень судів та інших органів. Бажаю Вам високого професіоналізму, почуття відповідальності в утвердженні справедливості і законності в суспільстві, успіхів у цій нелегкій, але такій необхідній справі, міцного здоров'я, великого родинного щастя, добра і благополуччя.

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Сердечно вітаю з професійним святом працівників виконавчої служби! Виконавча служба відіграє важливу роль в суспільному житті країни, в питаннях забезпечення виконання рішень судів. Ваша щоденна кропітка праця захищає конституційні права і свободи громадян. Нехай ваші професійні зусилля будуть винагороджені довірою і повагою громадян!

День працівника державної виконавчої служби – листівки

День працівника державної виконавчої служби

День працівника державної виконавчої служби

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр юстиції Денис Малюська заявив, що в його відомстві мають намір скоротити кількість в'язниць та слідчих ізоляторів тимчасового тримання, але в той же час створити і нові, які будуть нагадувати міні-готелі з посиленою охороною.

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