День весняного рівнодення: як дізнатися свою долю

День весняного рівнодення, який в 2019 році відзначається 20 березня о 23:58 за Києвом, є енергетично потужним святом.

Ще наші давні предки вірили, що грань між світами протягом доби стає крихкою, тому сни і ворожіння збуваються. OBOZREVATEL з'ясував, як дізнатися долю, і які існують ворожіння.

Головний сенс весняного рівнодення полягає в тому, що день та нічь мають однакову тривалість часу, сили вогню та льоду, неба та землі – врівноважені. У цей день однаково сильні і темні і світлі сили.

Час віщих снів

сон pixabay

За повір'ями, все, що присниться в День весняного рівнодення, обов'язково збудеться. Після пробудження потрібно ретельно згадати, що саме було в сновидіннях, і зробити детальний аналіз.

Стародавні слов'яни також ворожили з предметів, які клали під подушку. Те, що з цього наснилося, має збутися. Пиріг – на удачу, верба – приємний сюрприз або хороші новини, хліб – благополуччя, кільце – швидкий шлюб, піковий туз – нещастя, бубновий туз – багатство, десятка треф – переїзд, а ключ – успіх на роботі.

Ворожіння на млинцях

Незаміжні дівчата випікали млинці. Якщо самий перший млинець вийшов не грудкою, в цьому році дівчині зустрінеться суджений.

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Вагітна господиня випікала млинці та спостерігала за тим, хто першим візьме частування. Якщо чоловік – народиться хлопчик, жінка – дівчинка.

Ворожіння на ім'я судженого

На різні папірці написати чоловічі імена, залишити один порожнім і покласти все під подушку. Вранці мовчки дістати один лист – на ньому і буде ім'я судженого. Якщо папірець порожній – до наступного рівнодення зустрічі не буде.

Бажання

На чистий аркуш паперу записати бажання на найближчі півроку. Сховати записку в затишне місце. Протягом півроку це повинно збутися. І вже на осіннє рівнодення цей папір потрібно спалити, а попіл розвіяти по землі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про значення Дня весняного рівнодення, його традиції та прикмети.

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