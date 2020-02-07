День святого Валентина: найкращі ідеї подарунків для коханих

Вже дуже скоро настане День святого Валентина і саме час задуматися над тим, що подарувати своїм коханим.

Дуже часто вибрати вдалий подарунок нелегко, особливо, якщо ви прагнете дійсно догодити близькій людині. OBOZREVATEL пропонує кілька порад, які допоможуть вам порадувати сюрпризами рідних у День святого Валентина.

День Святого Валентина

Подарунки для всіх

Романтична вечеря

Забудьте про стереотипи. Цей подарунок може зробити як дівчина, так і хлопець. Чудова вечеря в гарному ресторані, або ж смачне домашнє свято – вибирати вам. У другому випадку не забудьте про романтичну атмосферу – ввімкніть відповідну музику, погасіть світло, запаліть свічки, прикрасьте будинок.

Подарунки на День святого Валентина

Кава у ліжко

Цей простий у виконанні знак уваги – ідеальний початок Дня святого Валентина. Якщо ви приносите каву своїй дівчині або дружині, то не забудьте про букет квітів разом зі сніданком.

Подарунки на День святого Валентина

Купони бажання

Ця цікава традиція народилася в Європі і в останні роки стала дуже популярною у всьому світі. Існує безліч варіантів таких купонів: зі заздалегідь обумовленими бажаннями, або ж "вільні"; є варіанти сімейні, домашні й еротичні. Ви можете придбати чекову книжку з такими купонами або ж зробити їх своїми руками.

Приклад купонів на бажання

Приклад купонів на бажання

Романтичні дрібнички

До Дня святого Валентина в будь-якому магазині можна знайти якийсь кумедний і милий недорогий подарунок: зшиті разом "рукавички кохання" на двох, романтичну картину-паззл, "глечик любові" з солодощами всередині, подушку-плед або "консервований секс". Крім того варто подбати про листівку. Якою вона буде – яскравою і душевною, або ж смішною, вирішувати вам.

Що подарувати хлопцеві на День святого Валентина

Квитки в кіно

Простий і дуже вдалий подарунок. До Дня святого Валентина у багатьох кінотеатрах йдуть прем'єри різноманітних фільмів, тому спільний похід у кіно буде відмінною святковою подією.

Візит у кіно - гарний подарунок хлопцю

Чоловічий набір

Чоловічі подарункові набори жінки дарують уже давно. Але цього разу відійдіть від стереотипу про шкарпетки і шампунь. Зараз в Україні існує дуже широкий асортимент подарункових наборів для чоловіків. Алкогольні і тютюнові, їстівні і косметичні, набори присвячені якомусь серіалу або комп'ютерній грі – цей подарунок дуже зручно підібрати індивідуально під смаки вашого коханого.

Приклад чоловічого подарункового набору

Техніка

Стара чоловіча мрія про вертоліт із радіоуправлінням сьогодні може бути легко здійснена – квадрокоптер в Україні сьогодні купити легко і коштують вони не дуже дорого. Ще одним корисним варіантом технічного подарунка може стати фітнес-браслет.

Квадрокоптер

Квест-кімната

Маленька пригода на двох – порятунок світу, романтичний детектив або полювання за скарбами. Квест-кімнати в Києві й інших містах України на сьогодні є дуже поширеною розвагою і ви зможете підібрати сценарій, який буде цікавий вам обом.

Інтер'єр квест-кімнати

Що подарувати дівчині на День святого Валентина

Парфуми

Якісний парфум із тонким, незвичайним ароматом, це прекрасний подарунок для вашої другої половинки. І подбайте про подарункову упаковку.

Парфуми на День святого Валентина

Ювелірні прикраси

Стара приказка каже: діаманти – кращі друзі дівчат. Витончена ювелірна прикраса стане найкращим подарунком. Зверніть увагу – якщо ви не збираєтеся на День святого Валентина робити своїй дівчині пропозицію, то подарунком не повинна бути обручка.

Ювелірні прикраси

Сертифікат

Дуже корисним подарунком можуть бути сертифікати на похід у SPA, в салон краси або перукарню, в магазин одягу чи білизни, або навіть секс-шоп.

Салон краси

Романтична подорож

У День святого Валентина поїдьте зі своєю коханою на відпочинок. Гарним вибором буде курортна Греція, де в цей час майже немає туристів і ніхто не завадить огляду численних пам'яток і музеїв. Або ж безпрограшний Єгипет, де в лютому температура не опускається нижче двадцяти градусів тепла. Більш економним варіантом романтичної подорожі на двох стануть Карпати, де триває лижний сезон.

Курорт у Карпатах

Що не можна дарувати на День святого Валентина

Існує кілька стереотипів, з якими слід боротися в День святого Валентина. Серед них:

Шкарпетки : гарантований спосіб образити чоловіка і показати, що вам байдуже це свято.

Дезодорант : цей варіант навіть гірше, ніж шкарпетки. Даруючи дезодорант ви натякаєте своїй другій половинці на те, що їй або йому слід зайнятися власною гігієною.

Гострі предмети: вважається, що ножі, виделки, голки та інші гострі предмети збирають негативну енергію і можуть накликати на людину біду.

Карикатура на невдалі подарунки

Годинники: дарувати в День святого Валентина годинник – до сварки або розставання

Раніше OBOZREVATEL розповідав про заборони, традиції та історію Дня святого Валентина.

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