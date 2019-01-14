День Святого Василя: історія і традиції свята

У понеділок, 14 січня, за юліанським календарем настає перший день нового року, тоді ж люди відзначають і день Василя Великого – покровителя землеробства, філософа і богослова.

OBOZREVATEL розповість про свято: історію і що прийнято робити у цей день, як правильно відзначати і посівати.

Зазначимо, що Святитель Василь Великий був людиною великих знань, тому до нього звертаються люди, чия діяльність пов'язана з освітою — вчителі, викладачі вишів і науковці. Також Василь вважається покровителем свинарів, тому в цей день на стіл потрібно подавати свинину.

Василь Великий Facebook.com/cspsidPechat

Святитель Василь Великий народився приблизно у 330 році в місті Кесарія Каппадокійська (Мала Азія) у християнській родині. Він проявив себе твердим і принциповим, суворим і стриманим у дотриманні церковних канонів. За особисті кошти створював богадільні й лікарні, притулки для жебраків і людей із інвалідністю. Також він побудував два монастирі — чоловічий і жіночий.

Василь за своє життя залишив багато богословських праць: дев'ять бесід на Шестоднев, 16 бесід на різні псалми, п'ять книг на захист православного вчення про Святу Трійцю; 24 бесіди на різні богословські теми; сім аскетичних трактатів; правила чернечі; статут подвижницький; дві книги про Хрещення; книгу про Святого Духа; декілька проповідей та 366 листів різним особам.

У цей день зранку молоді хлопці ходять посівати, а віруючі – моляться святому Василю про здоров'я і просять допомоги в придбанні житла або поліпшення житлових умов. В Україні це свято відзначається спеціальними богослужіннями в церквах. У цей день вітають усіх чоловіків Василів і жінок Василин із іменинами.

Як вважають здавна, посівання є винятково чоловічою справою, оскільки першим у новому році в будинок повинен зайти чоловік. Посівальники зазвичай беруть із собою гречку, рис, пшеницю, горох, співають колядки і розсипають крупу біля входу в будинок або квартиру. Зерно має лежати до Водохреща, 19 січня. Після господарі повинні зібрати крупу і зберігати до наступного року.

Згідно з традиціями, у день Святого Василя прийнято готувати щедру кутю – не пісну. Варити її треба рано вранці і з'їдати усю до останньої крихти. Гостям, які приходять у будинок щедрувати, потрібно дякувати. Для цього можна приготувати вареники із сиром і млинці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні також 14 січня відзначають Старий Новий рік. Це дата святкування Нового року за юліанським календарем, який використовували раніше.

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