День святого Миколая: коли дітям кладуть подарунки під подушку

Подарунки для дітей до Дня святого Миколая прийнято ховати під подушку або в панчоху заздалегідь, напередодні 19 грудня.

Цей звичай пов'язують з історією про те, як святитель Миколай, ще коли був єпископом, врятував трьох дівчат з бідної сім'ї від безчестя. Оскільки вони не мали приданого, батько їхній, за звичаями того часу, хотів відправити доньок заробляти на життя блудом.

За переказами, Микола, дізнавшись про це, вирішив допомогти сестрам, скориставшись своєю багатою спадщиною. Три ночі поспіль святий непомітно через вікно підкидав шматок золота до кімнати дівчат.

Всі діти особливо чекають Дня святого Миколая, щоб вранці в свято знайти у себе подушкою подарунок: книгу, іграшку або солодощі. Багато хто з батьків вчить, що святий протягом року стежить за поведінкою дитини і приносить подарунки тільки слухняним, а неслухняним залишає різки.

Вітати з Днем святого Миколая таким чином можна не тільки дітей, а й дорослих. Дружині / чоловікові також можна залишити під подушкою приємний сюрприз: гарну косметику, улюблену шоколадку, набір для душу або, наприклад, щось з одягу.

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